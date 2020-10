Ana Rosa Quintana, alto y claro a los médicos en huelga: "No me parece el momento"

Este martes, tal y como han comentado en 'El Programa de Ana Rosa',arranca la huelga de médicos convocada para los próximos cuatros días en la atención primaria de Cataluña. 6.000 médicos se han puesto de acuerdo para reclamar mejores condiciones laborales, además de para quejarse del sistema de administración de la Generalitat.

No obstante, estas protestas no han gustado a todo el sector sanitario. Otra parte no está de acuerdo, ya que consideran que deben tener otras prioridades al no dejar de crecer los infectados por coronavirus en la región. Asimismo, consideran que no es el momento, dado que, según han manifestado, estamos entrando en una segunda ola de rebrotes.

"6.000 médicos están llamados a la huelga durante los próximos cuatro días. Se quejan de sus condiciones laborales y del sistema de administración por parte de la Generalitat de Cataluña. Mientras tanto, salud ya ha dicho que esto es despropocionado y que, a día de hoy, no pueden empezar ninguna huelga porque Cataluña está a las puertas de una segunda ola de covid", ha explicado el reportero.

Las criticas de Ana Rosa

Nada más escuchar la información por parte del reportero del programa, Ana Rosa Quintanaha resoplado y se ha mostrado en desacuerdo con la decisión de los sanitarios. "Yo entiendo que todos los sectores tienen mil motivos para ponerse en huelga", ha reconocido la presentadora. No obstante, ha aclarado que "no es el momento": "Verdaderamente, si están subiendo los casos, que los médicos se pongan en huelga no me parece el momento".