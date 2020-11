Ana Rosa, muy indignada por las palabras de una concejala de Podemos sobre los penes pequeños: "Es dramático"

Sonia Vivas, la concejala de Podemos en el ayuntamiento de Palma, se ha convertido en la protagonista de las redes sociales tras generar polémica al comentar que los hombres con pene pequeño son más violentos. La política publicó un vídeo en su cuenta oficial de Twitter para justificar su comentario, con el que Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo se ha mostrado muy sorprendidas.

"Los hombres con penes pequeños son más beligerantes", decía la de Podemos en las imágenes. Acto seguido, la política decidió explicar el por qué: "El mandato patriarcal valora mucho el tamaño de los genitales masculinos y asocia esa medida a la idea de potencia y fortaleza". "El que no cumple, suple con violencia su carencia. Es el mandato patriarcal, no el mío. Abrazos", concluyó la concejala.

Tras escuchar las declaraciones, la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' se ha mostrado tan sorprendida como indignada: "Es la concejala de Podemos en el ayuntamiento de Palma, que no estamos hablando de un ayuntamiento cualquiera...". "Lo que me preocupa es tener a estos gobernantes en los ayuntamientos en una pandemia...", ha agregado la periodista.

"Para escribirlo y publicarlo, el nivel es ya... dramático", comentaba Quintana mientras no entendía cómo podía relacionar el tamaño del pene con la violencia. No obstante, la comunicadora no ha sido la única en pronunciarse y en manifestar su incomprensión ante las palabras de Vivas.

"Igual ha hecho un estudio de campo"

"Esta señora, que además es policía, no sé si ha utilizado su experiencia para otras cosas... Para llegar a estas conclusiones debería pensar las tonterías que se dicen", ha comentado uno de los colaboradores. "Que se dedique a esto con la que está cayendo... Por el asunto del que hablamos y por el momento", ha añadido.

"Igual la concejala ha hecho un estudio de campo, y por eso igual lo sabe, ¿no?", ha declarado Patricia Pardo, colaboradora del espacio de Telecinco, con un cierto tono irónico. "Perdón, que nos riñen", ha reconocido para dar por finalizado el tema.