Ana Rosa estalla al conocer las medidas que quiere tomar Cataluña ante la pandemia: "Es un caos"

Este miércoles, 'El Programa de Ana Rosa' ha seguido debatiendo sobre la situación del coronavirus en España, ya que los rebrotes y las medidas, no muy claras, se han convertido en la mayor preocupación de los ciudadanos. Es por esto por lo que los colaboradores han comentado las nuevas medidas que quiere llevar a cabo Cataluña, lo que ha hecho estallar a Ana Rosa Quintana.

Las medidas de prevención tomadas por el Gobierno en la Comunidad de Madrid han recibido muchas criticas. De la misma manera, los habitantes se preguntan si los valores tomados han tenido en cuenta la región en su totalidad, lo que también duda la presentadora: "¿Por qué 500 por cada 100.000, por qué no 250 como, por ejemplo en París?", ha opinado. "¿Por qué no hacer medidas que sean todas ellas útiles?", ha agregado, dejando claro su maletar ante la actitud de los políticos.

Asimismo, Quintana ha mostrado su desconcierto ante las medidas tomadas por Cataluña. La comunidad autónoma ha decidido volver a abrir las discotecas hasta las tres de la madrugada, poniendo mesas en la pista de baile y permitiendo la entrada de un 50% del aforo.

Ante estos hechos, la comunicadora ha comentado que no cree apropiado que esas medidas se tomen ahora, teniendo en cuenta los protocolos tan estrictos que se están tomando en otras zonas de nuestro país, por lo que considera que las medidas se deberían establecer de forma global para dejar de confundir a la población.

"Me parece que se hace esto, pero ahora Barcelona está pensando abrir otra vez las discotecas, todo esto es un caos. Yo no digo que se tomen medidas más extremas, yo no lo sé, pero que sean más útiles", ha exclamado la presentadora. "Aunque no deber ser fácil tomar estas decisiones", ha concluido.