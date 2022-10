Ana Rosa desvela la condición que le han puesto los médicos para volver a Telecinco: "Me lo han pedido"

Después de casi un año, 342 días concretamente,Ana Rosa Quintana ha vuelto como presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' tras luchar contra un cáncer de mama. La reina de las mañanas ha vuelto con mucha ilusión y un cambio de look. Nada más empezar la presentadora se ha mostrado muy agradecida y ha querido mandar un emotivo mensaje a todos los que le han apoyado estos últimos meses, tanto los miembros del equipo como compañeros de profesión.

"Y como decíamos ayer, les dije que nos veríamos pronto. Se me ha hecho un poco largo, pero ya estamos aquí. Así que buenos días. Tengo una deuda eterna con ese inmenso cariño que me ha llegado de todos ustedes. Desde mis compañeros, personas que no conozco, que me han regalado sus bendiciones. Hasta el Papa me ha hecho llegar un rosario bendecido. No se imaginan el altar que tengo en casa con estampitas, medallas, libros, música y la cantidad de cariño que he recibido por la calle, por medio de WhatsApp, y en la calle", comenzaba diciendo la comunicadora.

"Y sobre todo muchísimo amor en mi casa, de mi marido, mis hijos, mis amigos. Bueno sin mis amigas todo habría sido muchísimo más duro. En este momento hay muchísimas personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir. No pienso guardarme nada así que a lo largo de la mañana, intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber", insistía Quintana, haciendo hincapié en todo el apoyo que ha recibido y remarcando que "es un milagro que esté hoy aquí".

"Me considero una afortunada", decía la conductora del espacio en repetidas ocasiones durante su vuelta tras once meses alejada de la pantalla. "Es como que te retiran de la vida", reconocía a Prat. "Cuando estás con la quimio hay que tener mucho cuidado con las defensas, tu vida se limita a estar muy bien para no perder las defensas", explicaba Quintana sobre el tratamiento. "Tienes la obsesión de no querer perder ninguna sesión para acabar cuanto antes", reconocía. "Los médicos y las enfermeras han sido maravillosas, he tenido mucha suerte", afirmaba.

(Parte 2) Ana Rosa Quintana regresa a la televisión 11 meses después. Su discurso de bienvenida ????#AR10O#BienvenidARpic.twitter.com/MpaMk6WPIP — Diego ?? (@diegobferrandez) October 10, 2022





"Los viernes no voy a venir"



"Gracias a Dios estoy aquí, pero hay que decir que yo estoy aquí porque he terminado el tratamiento, esto sigue. Yo no podré decir que estoy curada hasta dentro de 5 o 7 años. Hay que dejarlo muy claro porque hay muchas personas pasando por lo mismo, y esto no es de un día para otro", apuntaba la presentadora.

Es por esto por lo que confiesa que su vida sigue sin ser como era antes: "Mi vida tiene que cambiar y no puedo tener el ritmo que tenía antes. Si mis médicos me han dejado incorporarme ha sido con el compromiso de que me voy a cuidar. De que cuando termine el programa, que es intenso, no voy a hacer más cosas, voy a descansar todo lo que pueda, no voy a tener estrés, disgustos".

Como consecuencia, Quintana ha confesado que no podrá estar todos los días al frente de 'El Programa de Ana Rosa': "Voy a hacer una cosa, ya lo digo porque me lo han pedido. Hay que empezar poquito a poco y los viernes no voy a venir. Me han pedido acortar la semana e ir poco a poco. Es mucho programa y no me acordaba. Es como cuando empiezas a entrenar y te vas haciendo, pero al principio tienes agujetas. Y tengo agujetas mentales".