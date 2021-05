Ana Rosa carga contra una espontánea que se enfrenta a un reportero de Telecinco: "La tonta del día"

Este martes, tras informar de todos los acontecimientos de la actualidad, 'El Programa de Ana Rosa' ha realizado una conexión en directo con un reportero del espacio que se encontraba cubriendo una manifestación contra el desahucio. Según se han podido ver en las imágenes, los manifestantes se encuentran okupando una sede de Esquerra Republicana para protestar por el incumplimiento del acuerdo con la CUP.

En primer lugar, el comunicador ha enseñado a sus compañeros que se encuentran en el plató el revuelo formado en las calles de Barcelona. Los protestantes parecían muy alterados y se veía cómo se enfrentaban a la policía y a los antidisturbios encargados de frenar la situación. Los manifestantes culpan a Pere Aragonès por no retirar a los antidisturbios de los procesos de desahucio.

Mientras el reportaba informaba de la situación, un par de espontáneas se ha enfrentado al periodista para cargar contra la televisión y, concretamente, contra Telecinco. "¡Dejad de ser cómplices de Rocío Carrasco!", exclamaba una de ellas. Mientras la otra mujer acusaba a la cadena de que Telecinco "solo le da habla a una psicótica", haciendo referencia al revuelo causado por la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco.

“Nosotros hemos contado, ahora en directo, todo lo que ha pasado. Hemos contado todo lo que ha pasado. Ya sé que ustedes llevaban concentradas desde primera hora de la mañana”, se justificaba el periodista en pleno directo. “Solo le dais habla a un psicótica como Rocío Carrasco”, insistían las protestantes. “Pero ese no es el tema. Nosotros estamos aquí por un desalojo que se ha producido a primera hora”, decía el reportero, intentando centrarse en la manifestación. “En Telegram te mando cosas y no me haces ni p... caso”, le seguía reprochando ella.









"Si hay un tonto del día, pues tiene que haber la tonta del día"

Ante las constantes acusaciones, el periodista las ha interrumpido para mantener el orden y explicarlas el verdadero motivo por el que está allí, dado que se encuentra en las calles de Barcelona para informar del revuelo causado por el desalojo. El periodista se ha mostrado muy sorprendido al escuchar el nombre de la hija de Rocío Jurado, dado que no se esperaba que también se citara su caso en plena manifestación.

Dada la situación, Ana Rosa Quintana ha querido recuperar la palabra para analizar las imágenes que acababan de ver. “Gracias por la información. Yo creo que ya hemos cubierto suficiente esta información”, decía la presentadora a su compañero, aparentemente sorprendida por lo que acababa de ver. “Yo es que... Te lo digo de verdad”, decía la conductora del espacio de Telecinco sin dar crédito. “Yo es que lo de prensa española manipuladora...”, agregaba. "Es que tiene que salir la tonta del día... Si hay un tonto del día, pues tiene que haber la tonta del día, en fin...", concluía Ana Rosa.

Ana Rosa no da crédito, tras los gritos de una manifestante sobre Rocío Carrasco en un desahucio: "En fin" #AR25Mhttps://t.co/8eBVkiHxyu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 25, 2021