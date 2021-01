Ana Rosa y Ana Terradillos ponen a raya a dos alcaldes del PSOE que se han puesto la vacuna: ''¡Vaya jeta!'

Este viernes, los colaboradores de 'El Programa de Ana Rosa' han perdido los papeles cuando han realizado una conexión en directo con dos alcaldes, Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets y su marido, Ximo Coll, alcalde de El Verger. Ambos han protagonizado una sonada polémica al vacunarse contra el coronavirus a pesar de no formar parte de ningún grupo de riesgo.

Nada más unirse al programa, los alcaldes han intentado justificarse y han asegurado que les propusieron ponérsela porque sobraban dosis, por lo que no se han querido "vacunar a toda costa" ni se han "saltado ningún protocolo, esto es absolutamente incierto". A pesar de ello, Ana Rosa Quintana no se ha mostrado convencida ante sus argumentos.

En primer lugar, Carolina Vives ha asegurado que llamaron a su marido porque que "de un vial habían sacado las cinco dosis y las habían preparado, después de haber solicitado la presencia de toda la gente que se tenía que vacunar, pensaron que nosotros éramos personas afines a ese grupo que se iba a vacunar en ese momento". Además, afirma que no les dieron esta ventaja por ser alcaldes sino porque son "los concejales de Sanidad de sus pueblos y han estado en contacto con la gente".

"Estoy con personas de riesgo y para no sobrar, uno de los motivos fue este, que nosotros no hemos parado de recibir gente en el ayuntamiento", ha continuado justificándose Ximo Coll. "Ximo, que me va a contar a mi, que yo también estoy recibiendo aquí gente y no me ha llegado la vacuna", le ha reprochado la presentadora.

"El criterio nosotros no lo decidimos, lo decide el centro de salud. Nos requieren para que vayamos a vacunarnos y no nos saltamos ningún protocolo", ha insistido la alcaldesa. "Sí, si se lo saltan... La gente va a entender muy mal que si sobran dos vacunas de un vial se le ponga a los alcaldes, es que es muy raro. Hay un plan de vacunación y un orden y le aseguro que en ese plan no están los alcaldes. Ustedes como concejales de Sanidad tendrían que haber pensado que no era correcto", ha seguido diciendo Quintana, sin creerse sus explicaciones.

"Tienen que dar ejemplo"

"¿Por qué no era correcto? Si somos los responsables de Sanidad de nuestros municipios", le han cuestionado los alcaldes tras reconocer que lo harían "una y mil veces" y que, hasta ahora, nadie les había pedido explicaciones, ni su partido: "No nos han dicho nada". "Lo analizáis, pero entiendes porque la gente no lo entiende", ha insistido la periodista muy sorprendida por sus respuestas. "Es que...¡Vaya jeta!", ha exclamado Ana Terradillos al escuchar que no pensaban retractarse.

"Hay decisiones personales, es verdad que ustedes no lo han pedido, pero sanidad es usted... Ustedes, los políticos son los responsables, tienen que dar ejemplo", ha concluido Quintana, muy indignada con las actitudes de sus invitados, tras recordar que "dentro de 21 días ahora si que se la tienen que poner porque si no se perdería la que han puesto. Cada uno sacará sus propias conclusiones".

"Aquí todos estaríamos encantados de recibir la vacuna porque vivimos acojonados", ha confesado la conductora del espacio de Telecinco. "Los dos brazos daría", ha agregado Terradillos, dejando claro que le gustaría ser vacunada cuantos antes, pero que ante se la cedería a las personas de riesgo.