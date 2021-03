Ana Pastor sale en defensa de La Sexta y carga contra un líder de Podemos: "Ay que se enfada"

Ana Pastor se ha visto obligada a salir en defensa de sus compañeros de laSexta. La presentadora de 'El Objetivo' ha respondido a las críticas que ha lanzado un líder de Podemos contra la cadena de Atresmedia por la entrevista que realizó 'La Sexta Noche', el pasado sábado, a Margarita Robles.

La ministra de Defensa acudió a 'La Sexta Noche' para analizar junto a Hilario Pino el terremoto político que está sacudiendo, especialmente, la Comunidad de Madrid. El presentador que está sustituyendo a Iñaki López por un problema de salud, preguntó a Robles por las "diferencias con Pablo Iglesias sobre temas institucionales". Esta entrevista fue muy polémica, incluso fue muy criticada por Pablo Fernández, secretario general de Podemos Castilla y León.

En primer lugar, la ministra arremetió contra la forma en la que el vicepresidente Pablo Iglesias anunció que dejaba el Gobierno: "El anuncio lo hizo el mismo día que Sánchez estaba rindiendo un homenaje en Francia en el que se reunía con personas que se habían tenido que exiliar; la comunicación es importante siempre y me parece que no era el momento más adecuado para poner el foco en irse del Gobierno".

Asimismo, la política aseguró que "es evidente que el señor Iglesias quería ir al Gobierno". "De hecho, no podemos olvidarnos de que hubo que realizar unas segundas elecciones porque dijo que si no entraba en el Gobierno, no había Gobierno, por lo que es un poco sorprendente que dé esta noticia cuando llevamos solo un año y hay tantísimo por hacer", agregó tras reconocer que le hubiese gustado "que lo hubiera comunicado de otra manera, en otro día diferente".

La reacción de Pablo Fernández y Ana Pastor

Robles hizo hincapié en sus discrepancias con Iglesias, "sobre todo, en temas institucionales". "Yo me considero una mujer plenamente de Estado, que creo en las Instituciones, creo que no se pueden cuestionar las Instituciones como puede ser la Monarquía que está perfectamente representada por Felipe VI; no se puede descalificar al poder judicial en su conjunto, y así muchísimas otras cuestiones", sentenció.

A raíz de esto, tras ver la entrevista a Robles, Pablo Fernández no dudó en manifestar su opinión a través de su cuenta de Twitter y arremeter contra la entrevistada y la cadena. "La ministra favorita de la derecha y la ultraderecha atacando a Unidas Podemos en la cadena propiedad de la derecha que pretende pasar por progresista. Todo en orden", declaraba Fernández, aparentemente ofendido.

Ante sus palabras, Ana Pastor ha salido en defensa de sus compañeros y lugar de trabajo: "Ay que se enfada Podemos porque en La Sexta entrevistamos a quien nos da la gana...alguien con quien por cierto comparten gobierno", señalaba la periodista, dando así una dura respuesta.