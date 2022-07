Ana Obregón aclara su ideología política y señala a su candidato favorito: "El más preparado"

Desde que volvió a presentar las Campanadas el pasado 2020 junto a Anne Igartiburu, Ana Obregón está recuperando su presencia en televisión. Además de ponerse al frente de algunos espacios, también se ha convertido en una invitada habitual de algunas cadenas o medios de comunicación. Esta vez, la comunicadora se ha mojado en una entrevista de 'YoDona', en la que ha hablado tanto de su vida personal y profesional como de política.

En todo momento la también actriz ha querido dejar claro que no le gusta la política, por lo que se ha mostrado muy dura al hablar sobre ella. "Yo no creo en la política", apunta muy rotunda. "Lo único que veo es una lucha de egos, una pelea por las sillas, un ring de boxeo. Por nosotros nadie hace absolutamente nada", señala, visiblemente molesta por la situación política actual. Sin embargo, ha tenido buenas palabras para un candidato en concreto. "El más preparado es Feijóo. Eso lo tengo claro", soltaba cuando le preguntaron qué representante político rescataría.

"Llevo 40 años trabajando, de los cuales 20 han sido para pagar a Hacienda porque, como española, quiero tener una vida digna, que mi país siga girando. Y cuando todos los partidos, de un lado y de otro, se dedican a robar ese dinero mientras España atraviesa un momento tremendo, con gente que apenas puede pagar la luz...", sigue diciendo la presentadora. "Ya no puedo tener fe en las siglas. En todo caso, en las personas detrás de esas siglas", agrega, destacando una vez más el nombre de Feijóo.









"Soy una influencer de las emociones"



Por otro lado, como ya es habitual, ha hablado sobre la lucha contra el cáncer sin olvidar la lucha de su hijo Aless Lequio, fallecido en 2020 a causa del cáncer: "Llevo pidiendo desde las Campanadas de 2020 que se invierta más dinero en investigar el cáncer, que cada día mata en España a 300 personas. Pero como es la pandemia silenciosa no han movido un solo dedo, porque solo les interesa robar y el escaño. Tuve que llevar a mi hijo a Estados Unidos para que recibiese un tratamiento de protonterapia que aquí no existía".

Fue entonces cuando también salió en defensa de Amancio Ortega: "Cuando invierte en máquinas oncológicas, que por cierto, son carísimas, se meten con él". Al igual que ha agradecido a sus seguidores todo el cariño recibido. "Me costó abrir una cuenta en Instagram. Al final se ha convertido en un espacio en el que he compartido mi duelo con todo el mundo", reconoce.

"No te imaginas lo que me reconfortan los miles y miles de mensajes diarios que recibo. Y los leo todos, ¿eh? Cuando apenas puedo levantarme y me dicen: 'Con lo que nos has hecho reír todo este tiempo, ¿Cómo te vamos a soltar ahora?'- Yo no soy una influencer de moda, ni de marcas ni de trapitos. Soy una influencer de las emociones", señalaba la presentadora.