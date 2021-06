Ana María Aldón destapa en Viva la Vida los desgarradores mensajes que recibe Gloria Camila: "Ojalá te mueras"

Los famosos se enfrentan, de forma diaria, a la presión y los comentarios negativos a través de las redes sociales. Si bien pueden ser mensajes de odio, algunos de ellos pueden resultar denigrantes y son muchos famosos los que deciden dar el paso y denunciarlo ante las autoridades pertinentes. Una situación de la que no se salva la hija de José Ortega Cano, Gloria Camila.

Ha sido la mujer del diestro, Ana María Aldón, quien ha leído en directo en el programa de Telecinco, 'Viva la Vida', algunos de los mensajes de odio que recibe la joven, especialmente hablando de sus orígenes colombianos y atacando muy duramente a su familia.





"Inmigrante de m****a. Ojalá te mueras pronto. Un cáncer para ti y otro para tu sobrina, menos mal que el karma es sabio y te ha dado un padre asesino y un hermano yonki", leyó Ana María Aldón en directo.

Las caras de los colaboradores del programa se han enmudecido de inmediato. Ha sido la presentadora del espacio, Emma García, quien ha querido opinar sobre ese mensaje: "Esto no se puede permitir, hay que denunciar siempre".

"Una serie de cosas terribles", apuntaba García. "Inadmisibles", ha añadido de inmediato Ana María Aldón. A continuación, ha asegurado que Gloria Camila ha denunciado ante la policía estos mensajes de odio que recibe a través de las redes sociales.

Gloria Camila, cada vez más cerca de Rocío Carrasco

El pasado fin de semana se celebró en Chipiona un homenaje a Rocío Jurado en el 15 aniversario de su muerte. Toda la familia acudió al municipio gaditano para recordar a la artista, a excepción de Rocío Carrasco, que lleva ya mucho tiempo distanciada de toda su familia y no ha ido a ningún acto de este tipo en los últimos años.

Gloria Camila, presidenta de la Asociación Cultural Rocío Jurado, acaparó todas las miradas con un traje igual que el que su hermana lució en su docuserie, que tantas portadas ha ocupado en los últimos meses, y ella misma ha querido quitarle hierro al asunto.

Son muchos los que hablaron de un guiño a su hermana y otros muchos los que dijeron que se trataba de una provocación. A raíz de todos aquellos comentarios, ella misma explicó que no era más que una causalidad. “De verdad que no ha sido con mala intención ni para ofender a nadie ni para provocar, lo de la fuente tampoco”, quiso dejar claro la hija de José Ortega Cano.

“Estamos sobrepasando unos límites que es decirle a la gente qué color se puede poner y cómo se tienen que vestir. Yo respeto a todo el mundo y también espero que me respete a mí toda la gente”, pidió Gloria Camila. Pero lejos de pronunciarse sobre su hermana, prefirió ser cauta y evitó entrar en detalles sobre su relación.





“No sabría decirte, porque no lo sé”, dijo sobre la visita de su hermana a Chipiona. “Me parece perfecto de verdad, es su hija”, dijo sobre la visita de Rocío al cementerio después de 14 años sin pisar la tierra natal de su madre.

Cuando fue preguntada por un posible acercamiento con su hermana, Gloria Camila lo tuvo muy claro: "Siempre lo he dicho, hace mucho tiempo estaba esperando un acercamiento, un contacto, y como no llegó nunca ya la vida pasa. Igual que a ella le pasa la vida, a mí también me pasa la vida. No busco ese encuentro, pero que si se diese y es literal lo que dije, que si se diese no sería yo la que lo rechazase”, zanjó Gloria Camila.