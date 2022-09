AMC Networks hace una fuerte apuesta por el documental en los próximos meses

En un momento donde la ficción ocupa una parte mayoritaria de las parrillas televisivas, AMC Networks International hace una fuerte apuesta por el documental para los próximos meses, con títulos como "Coliseo y "Especial Egipto".

Según ha explicado hoy el director general para el sur de Europa, Manuel Balsera, en un evento celebrado en el FesTVal de televisión de Vitoria, "este año hemos hecho una gran apuesta por los documentales incorporando más a nuestra parrilla de canales. Creo que tenemos una producción extraordinaria".

"Coliseo" (10 de octubre) y "Especial Egipto" (noviembre) serán las dos grandes apuestas del Canal Historia para esta temporada. Al canal AMC Break llegará este viernes el documental "El accidente de Elon Musk" que analizará lo que hay detrás de los accidentes mortales provocados por la tecnología Tesla.

En el canal Odisea se estrenarán los documentales "Jane Goodall: La esperanza de los chimpancés" (10 septiembre), "El zoo de Michael Jackson bajo sospecha" (3 de octubre) y "The fire within" (en noviembre). A AMC Crime llegará a segunda parte del documental "Controlling Britney Spears", que investiga la polémica tutela que ejerció el padre sobre la artista el 12 de noviembre, y un especial de violencia de género.

Durante los próximos cuatro meses, la mayor productora de canales temáticos de España, que agrupa a 14 canales, pondrá a disposición del espectador más de 600 películas de todos los géneros, desde las grandes sagas como "El Padrino", "El señor de los anillos" o "Harry Potter" en el Canal Hollywood, hasta rendir homenaje a figuras del cine como Juliette Binoche en septiembre en el canal SundanceTV.

Asimismo, más de 100 series de ficción, documental, o estilo de vida se podrán disfrutar en los distintos canales de AMC Networks, así como en su servicio de streaming. "Ahora mismo hay una saturación de contenido, por lo que ofrecer pluralidad, calidad y diversidad y hacerlo de una manera diferente es nuestro objetivo", ha dicho Balsera.

El directivo ha hecho una exposición de las principales producciones de ficción que se van a estrenar próximamente destacando las series de AMC Studio "Luther" (estreno en septiembre) y "Espiral" o las nuevas entregas del universo de "The Walking Dead" con "Tales of the Walking Dead" (22 septiembre).

De esta manera, ha mostrado a la prensa imágenes inéditas de las series "Entrevista con el Vampiro" y "Mayfair Witches", ambas basadas en la novelas de Anne Rice, y que llegarán próximamente a AMC+.

Por su parte, el Canal Cocina refuerza su apuesta por formatos propios por lo que presentará en noviembre "Bomberos cocineros", una serie documental que recorre las cocinas de los parques de todo el país para disfrutar de los platos que elaboran durante sus guardias; "Canal Cocina te pasa el delantal" (octubre), programa que busca a los cocinillas que presumen siempre de su plato, y de nuevo "Jamie Oliver con solo una sartén" (noviembre).

El Canal Decasa lanzará la segunda temporada de "De sin a con" (estreno octubre), y la tercera parte de "Casatalentos" (noviembre). EFE

1011956

sgh/met/lml

(foto)