Alonso Caparrós confiesa haberse sentido humillado por las Campos en varias ocasiones: "Lo pasé mal"

La mala actitud de Las Campos con sus trabajadores se hizo pública en el plató de 'Sálvame' cuando un ex compañero de las hermanas contó que Carmen Borrego tenía un comportamiento "muy tirano"."No pide las cosas, la exige", confesó la fuente. De la misma manera, comentó a Jorge Javier Vázquez que muchos lo pasaban mal porque "era muy cuadriculada".

"Yo no volvería a trabajar con ella porque me lo hizo pasar mal en determinados momentos", concluyó el ex trabajador, quien define a Borrego como "déspota", además de revelar que presenta una actitud de superioridad.

A ráiz de esto, Alonso Caparrós quiso dar la razón a la fuente y contar su propia experiencia como compañero de Terelu Campos y Carmen Borrego. "Yo en los principios ha habido ocasiones que lo pasé mal, iba un poco más allá de lo meramente profesional", confesó el colaborador de 'Sálvame'.

"A veces me he ido fastidado", contó sin querer desvelar mucho más, ya que mantiene una muy buena relación de amistad con Las Campos. "Recuerdo una vez que fue un insulto, pero un insulto contundente y muy gratuito", agregó.

"Más que una cosa concreta era cómo yo me sentía considerado", dijo Caparrós, a la vez que aclaró que no le menospreciaban solo a él, sino a todos los que se incoporaban a la plantilla: "Era una conducta general con los recién llegados". "Queréis que sea muy concreto, pero no lo voy a ser", sentenció.

No obstante, reconoció que el insulto había salido de la boca de Terelu. Acto seguido, afirmó que, a pesar de ello, se siente muy agradecido de la oportunidad que le dio María Teresa Campos, dado que empezó desde abajo, "haciendo fotocopias, repartiendo las fotocopias, llevando cafés... A la vez que hacía pantalla". Sin embargo, no estaba contento con cómo Terelu se dirigía a él.

Terelu Campos insultó al colaborador

"Me he sentido humillado, aunque sin que ella quisiera humillarme", apuntó Caparrós. Asimismo, comentó que sus palabras "escondían una amenaza", aunque nunca la llevo a cabo. "Además, fue por una estupidez", añadió, haciendo alusión al origen de su enfrentamiento con su entonces jefa.