Alfonso Arús lanza una llamativa advertencia a los colaboradores de 'Aruseros': "Voy a hacer una remodelación"

'Aruseros' es un espacio que ocupa las mañanas de laSexta desde 2018. Con el paso de los años, sus datos de audiencia han ido mejorando hasta convertirse en competencia para la reina de las mañanas: 'El Programa de Ana Rosa'. El programa presentado por Alfonso Arús ha ido rozando el liderazgo con un 19% de share, no obstante, Telecinco sigue conservando su primera posición, aunque ha logrado adelantar a 'Espejo Público' en varias ocasiones.

El programa de laSexta es un espacio informativo. Sin embargo, son las características que le diferencias del resto lo que llama la atención de los espectadores. 'Aruseros' es un formato que trata temas de actualidad desde un punto de vista humorístico y desenfadado. El programa recoge aspectos relacionados con la actualidad, series, programas y otros temas sobre la televisión; tráfico, sucesos, meteorología, política, sociedad, famosos, naturaleza y medio ambiente, redes sociales, inventos, parodias, economía, deportes, gastronomía y curiosidades, incluyendo entrevistas y conexiones en directo.

A pesar de esto, esta semana, ha sido la situación política lo que ha protagonizado la tertulia del programa. La remodelación del Gobierno efectuada por Pedro Sánchez el pasado sábado dejó a todos muy impactados, por lo que este hecho ha acaparado todos los medios de comunicación y se ha convertido en el protagonista de todos los debates actuales. Muchos se han pronunciado al respecto, al igual que la decisión de Sánchez se ha convertido en un meme para muchos usuarios en redes sociales.

"Un sábado de estos, sin previo aviso, sobre las 12 del mediodía, voy a hacer un Pedro Sánchez. Voy a hacer una remodelación del equipo", decía entonces Alfonso Arús, dejando muy sorprendidos a los colaboradores. "Sin avisar, sin avisar", advertía el conductor del espacio de laSexta, dejando claro que podría seguir la estrategia de Sánchez.









"Todos queremos ser Garzón"

"Será un sábado de estos. Empezaré a decir pues este no, buscaré a alguien más estético, más feminista, más municipalista...", agregaba el presentador muy irónico, lo que provocó cierto revuelo en el plató. "¿Quién será Ábalos?", se preguntaban algunos. "¿Harás como Pedro Sánchez y consultarás los cambios con alguien a quien luego eches?", preguntaban los tertulianos, haciendo referencia a la decisión que el Presidente tomó con Ábalos.

"Sí. Voy a llamar a Maspons para preguntarle qué opina sobre los cambios y lo que no sabrá es que él está fuera", contestaba entonces el comunicador, dejando claro, entre bromas, que no estaba demasiado de acuerdo con la decisión de Sánchez. "Será muy bueno porque me dará todos los sobres para que vaya repartiendo a quien se va y el último pondrá: 'Para Maspons'", reaccionaba Masposn.

"A ver a quien mueves porque incluso hay cambios de silla", señalaba uno de los colaboradores, haciendo referencia a que, además de prescindir de algunos políticos, Sánchez también ha decidido quedarse con algunos y cambiarles de puesto. "Todos queremos ser Garzón porque es el único que se ha quedado", agregaban. "Pues mira, tú tienes bastantes números para ser Garzón", aseguraba entonces Arús.