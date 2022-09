Alfonso Arús confiesa la advertencia que recibió y el famoso del que no podía hablar en televisión

Alfonso Arús es un periodista al que hemos podido ver en diferentes facetas dentro de los medios de comunicación. Sus inicios como profesional transcurrieron en la radio y comenzó a hacerse un nombre en Antena 3 Radio y Radio 80 Serie Oro, aunque su gran salto en este sector fue cuando se hizo con su propio programa, 'Arús con leche ', en Cadena Rato, actual Onda Cero, y M80 radio.

No obstante, años después, se ha hecho un importante hueco en la televisión, donde, actualmente, presenta 'Aruseros' en laSexta, un espacio que lleva casi veinte temporadas emitiéndose. Anteriormente, también se le pudo ver en programas como 'La casa por la ventana' (La 2), 'Al ataque' (Antena 3), 'El Chou', 'El Rondo de Estudio Estadio' (La 2), 'Tan a gustito' (La 1) o 'Arucitys' (8tv). De hecho, a día de hoy se encuentra en un gran momento profesional en laSexta, dado que no deja de crecer en audiencias hasta pisar los talones a 'El Programa de Ana Rosa', el espacio líder de las mañanas.

Al acumular tantos años de trayectoria, el comunicador cuenta con muchas experiencias distintas dentro de los medios de comunicación. "Piensa que los programas de humor, como los especiales de Fin de Año de Martes y Trece o de Cruz y Raya requerían de un mes de trabajo, de diseño de producción, atrezzo... mientras que nosotros teníamos que grabar un lunes para emitir un martes y, claro, te ponías en un croma con una ensaimada en la cabeza y agarrabas un jamón para hacer de El Cordobés. La estética se debió a una cuestión de supervivencia", recordaba Arús sobre su paso por 'Al Ataque' en una entrevista para 'El Mundo'.









"Mis protectores radiofónicos me habían advertido"



"En 'Al Ataque' nunca tuvimos problemas con ellos y jamás fueron maltratados, nunca hubo una denuncia, algo que sí sucedió con otros programas que heredaron estos personajes. Al friki hay que darle cariño, al de verdad, porque también hay mucho impostado, y esos no me gustan", contaba sobre si tuvieron problemas con "los frikis" a los que hacían referencia en el mencionado programa.

Asimismo, señala sentirse "orgulloso" por "haber desdramatizado el fútbol" en esa etapa de su carrera: "De una de las cosas de las que me siento más orgulloso de mi carrera es la de haber desdramatizado el fútbol y hacer eso con el Barcelona en Cataluña era imposible". "Si miras los presidentes de ahora son mucho más aburridos que los de entonces, cuando teníamos a Mendoza, Núñez, Ruiz Mateos, Jesús Gil... No vamos a ver a Florentino Pérez dando brincos como hizo Mendoza al grito de: 'Es polaco el que no bote'", recordaba.

En aquel momento, Arús llevó a la pantalla aquello que había hecho anteriormente en la radio, alejado de los focos. Siendo así el primero en bromear sobre los símbolos de Cataluña en la pantalla, lo que no fue fácil. "Mis protectores radiofónicos me habían advertido de que si me cachondeaba de Pujol, o el Barça iba a palmar", confiesa al respecto en el mencionado medio.