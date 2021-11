Alessandro Lequio revela un detalle de la pareja de Sonsoles Ónega: "Que lo diga ya de una vez"

Sonsoles Ónega se encuentra en un gran momento personal y profesional. Actualmente, la presentadora se encuentra al frente de 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho'. Además, se encuentra muy feliz con su nueva pareja. La periodista tiene una relación con el arquitecto César Vidal y, tal y como se les ha visto por las calles de Madrid, muestran una gran complicidad. La periodista intenta mantener su vida privada al margen a pesar de su profesión. Sin embargo, este martes, se habló de ella en 'El Programa de Ana Rosa'.

En este momento, Ónega se ha quedado sin palabras a no esperarse que su compañero de cadena haría una curiosa declaración de su relación sentimental en pleno directo. Aprovechando la conexión con 'Ya es mediodía' para dar el relevo al programa, Lequio confesó, desde 'El Club Social' de las mañanas de Telecinco, que Ónega había conocido a su actual pareja gracias a él, ya que fue el encargado de presentarlos.

Lequio hizo esta confesión cuando Rosa Benito opinó que él ya era "muy mayor". Este comentario pareció ofender al colaborador, por lo que se le fue la lengua. "Es muy cortita, la dueña de la empresa en la que trabaja es de mi misma quinta, el novio de la presentadora con la que trabaja también lo es. Por cierto, se lo presenté yo...", soltaba de pronto el tertuliano.









"Así que fue el celestino"



Justo después, Joaquín Prat conectó con Sonsoles Ónega para dar paso a su programa y no pudo evitar reírse nada más saludar a su compañera. "¿De qué te ríes?", le preguntaba la periodista a Prat sin dar crédito por la escena que se había encontrado. "¿Has escuchado a Lequio?", quiso saber el presentador de 'Cuatro al día' para explicar a Ónega el motivo y no tener que volver a mencionar a su pareja.

"Sí, le he escuchado y visto", reconocía la presentadora. "No ha dicho nada que no sea verdad ¿No?", quiso saber el conductor del espacio. "No ha dicho nada que no sea verdad, pero ha soltado por su boca lo más grande", agregaba Ónega. "Digo respecto a ti", señalaba Prat, para dejar claro a lo que se refería. "No, respecto a mí no", aseguraba ella.

"Qué maravilla, así que fue el celestino, eh...", recordaba Prat a la presentadora de 'Ya es mediodía'. "Sí. Está bien que lo diga ya de una vez ¿No?", declaraba Alessandro Lequio para asegurarse de que no había metido la pata. "Bueno... Eso no es cosa tuya", defendía Prat a Ónega, quien se encontraba totalmente sin palabras y sin saber cómo reaccionar. Acto seguido, Prat cambió de tema y preguntó a su compañera sobre los temas que se iban a tratar en su programa para desviar la conversación.