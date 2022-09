Alberto Chicote desvela el motivo por el que paró la grabación de 'Pesadilla en la cocina': "No queríamos..."

Alberto Chicote, el chef más conocido de nuestra televisión por programas como 'Pesadilla en la Cocina' ha estado ausenten durante un periodo de tiempo y han sido muchos seguidores del espacio los que se han preguntado por qué motivo se habría parado la grabación.

La realidad, no obstante, es que vuelve a la pequeña pantalla y los productores dicen que lo hará a lo grande. "Lo nuevo va a sorprender muchísimo, vamos a ver cosas completamente surrealistas. Se ha hecho un esfuerzo titánico después de estos años en los que el sector de la restauración ha sufrido tanto y Alberto ha puesto, como siempre, su personalidad, su carisma y su forma de ser", aseguró Esther Pérez, gerente de Programas de Entretenimiento de Atresmedia en el FesTVal de Vitoria 2022. En este contexto, y dado que estamos a punto de ver la nueva temporada del cocinero español, han salido a la luz los motivos por los que no se ha grabado recientemente.





Alberto Chicote desvela el motivo por el que paró la grabación de 'Pesadilla en la cocina'

Durante la rueda de prensa, Chicote admitió que la temporada "ha sido muy especial por todo lo que ha conllevado no poder grabarla en su momento por la pandemia. No queríamos grabar 'Pesadilla en la cocina' con mascarilla. Tras varios intentos, se hizo verdad y me entró un canguelo de verdad. Hacía dos años que no hacía esto. Tenía muchos nervios y sentía el vacío de hacerlo", reveló el chef español.

De hecho, miembros del equipo de Chicote aseguraron que era "traumático" grabar el programa tras la pandemia y defendieron, además, que fue "impresionante" hacerlo de nuevo.

Como no podía ser de otra forma, y en el contexto de esta rueda de prensa, Chicote defendió el papel de la hostelería española. "Muchísimos restaurantes han desaparecido. Este es un sector al que se le ha agradecido muy poco lo que ha hecho por los españoles y me da muchísima rabia". Si bien aún no hay fecha de estreno de la nueva temporada, sí sabemos por ahora que tendrá diez programas en los que Chicote explotará todo el potencial de los pequeños bares y restaurantes a los que acuda.





La propietaria de un bar revela cómo es de verdad participar en Pesadilla en la cocina

'Pesadilla en la cocina' siempre ha sido muy polémico, dado los llamativos momentos que Chicote ha vivido entre los fogones de las diferentes entregas. De hecho, el programa de laSexta fue llevado a los tribunales en varias ocasiones.

Sole, la propietaria de El Zamora, se pronució hace unos meses sobre el espacio de laSexta en el canal de YouTube 'Cenando con Pablo'. El conductor del espacio se ha trasladado hasta uno de los restaurantes "más polémicos de todo el programa" de laSexta. "Fue el primero de la historia de Pesadilla en la Cocina en el que el propio Alberto Chicote se marchó del restaurante sin acabar el programa en plena reapertura", recordaba el youtuber. "Sole encabezó la asociación de afectados por Pesadilla en la cocina con la que acusa al programa de fraude y de ponerla a ella como loca", agrega.