El actor que pone voz a Cleveland en 'Padre de Familia' lo deja para que le interprete “alguien de color”

El actor estadounidense Mike Henry ha anunciado a través de las redes sociales que abandona al personaje de Cleveland, uno de los secundarios fijos en la serie 'Padre de Familia' para que le de vida una “persona de color”. Y es que Cleveland es un personaje negro que ha formado parte durante 20 años de la galería de secundarios de la conocida serie de animación de Fox creada por Seth MacFarlane, y que recibió su propio spin-off a través de la serie “El show de Cleveland”.

Este viernes y a través de un mensaje en las redes sociales, Henry comunicaba: “Ha sido un honor interpretar a Cleveland en 'Padre de Familia' durante 20 años. Me encanta este personaje, pero personas de color deberían interpretar personajes de color. Por lo tanto, me retiraré del papel”.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT