La absurda respuesta de Adriana Lastra cuando le preguntan a qué se dedicaba antes de hacer política

Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, fue entrevistada este sábado en el programa LaSexta Noche. En esa entrevista, la dirigente socialista respondió a distintas cuestiones de la actualidad política, desde la polémica por la tesis y el libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta la decisión de seguir vendiendo armas a Arabia Saudí.

Al hilo del polémico trabajo de tesis del presidente, el periodista Jesús Cintora quiso saber si le afectaban las críticas que muchos le hacen por no haber terminado la carrera de Antropología Social. "No me afectan en absoluto", contestó Lastra. "Uno tiene que saber quién es, porque siempre te van a recordar quién eres. Yo tengo claro quién soy. Soy una trabajadora de toda la vida, una luchadora. Y lo que diga la derecha, azul y naranja, sea en las redes o sea...", agregó la diputada socialista.

A renglón seguido, Cintora precisó: "Trabajadora en la política". Algo que no gustó a Lastra, que respondió: "Y fuera de la política, y fuera de la política. Es que yo empecé a trabajar con 14 años". Entonces, el periodista le preguntó a qué se había dedicado anteriormente. Una pregunta que dejó a la portavoz en fuera de juego y que respondió de manera absurda e incoherente. "Bueno, pues en muchas cosas. Yo he trabajado en muchas cosas que no tengo por qué explicitar porque no hablo de mi vida privada. Pero bueno, al final, lo que es la vida privada, cuando a uno le atacan por su vida privada, si lo más que tienen que decir de mí es que no acabé mis estudios, pues será que lo estoy haciendo bien, ¿no?", dijo.