'OT 2017' exhala su penúltimo aliento

'Hasta pronto'. Con este título como lema 'Operación Triunfo 2017' ha dado el primero de los dos conciertos de despedida en el Palau Sant Jordi de Barcelona en un simbólico concierto. Y es que se trata de una despedida doble: la de la generación que ha devuelto al formato su éxito, y la del propio programa, que no repetirá edición en 2019.

Durante más de tres horas de espectáculo el público ha podido disfrutar de los mejores temas de la pasada entrega de 'OT' y también de las canciones que, poco a poco, van sacando al mercado sus cantantes. Entre las primeras, la grupal I'm Stil Standing, que abre el concierto, seguido de la energía de Ricky con Let Me Entertain You.

Así, no han faltado clásicos de la edición como What About Us, con Míriam, Don't You Worry About A Thing, con Mimi y Ana Guerra, Manos vacías, con Agoney y Raoul, Miedo, con Amaia o Issues, con Aitana.

Entre los duetos más esperados, evidentemente, los que más morbo causaban, poniendo sobre el escenario a dos ex parejas sentimentales: Aitana y Cepeda, con No puedo vivir sin ti, y City of Stars, con Alfred y Amaia.

Entre medias, los 'triunfitos' han ido intercalando sus propios sencillos. A destacar Drinking Like I'm Sober, de Marina, y un Alfred que jugaba en casa y ha encandilado con Que nos sigan las luces y De la Tierra hasta Marte.

El cierre del show, por supuesto, se ha puesto con Camina, el himno de la generación 2017, que ha dado el relevo a los recién salidos de la academia de 2018 para entrar en los bises con su propia canción: Somos.