Sergey Lázarev, feliz por la buena acogida de su canción para Eurovisión 2019

El cantante ruso Sergey Lázarev, quien representará a su país en el festival de Eurovisión 2019, se mostró hoy muy contento por la buena acogida de la canción "Scream" ("Grito") con la que competirá en el certamen musical en Tel Aviv en un intento de alcanzar la victoria que se le escapó hace tres años. "Más de un millón de visualizaciones (en YouTube) en una noche", se congratuló el interprete, quien ya representó a Rusia en Eurovisión 2016, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Señaló que muchos internautas dicen que "se les pone la piel de gallina" al escuchar la canción, lo que constituye "una gran victoria" y demuestra que "hemos llegado a los corazones".

"Hay también quien dice que la canción no se corresponde con el formato de Eurovisión. Pero ¿acaso es algo malo crear un tema que va a destacar?", preguntó el cantante, uno de los grandes favoritos para ganar el festival en 2016 y que finalmente quedó superado por la ucraniana Jamala.

Lázarev subrayó que cuando aceptó regresar al certamen dijo desde un primer instante que no iba a repetirse. "Dije enseguida que no me gusta repetirme y que iría por segunda vez para mostrar mi otra faceta musical, distinta a la de 2016", indicó.

Eurovisión 2019 se celebrará en Tel Aviv entre el próximo 14 y 18 de mayo con participación de delegaciones de 42 países. El año pasado, Rusia envió al concurso a la cantante Yulia Samóylova, vetada por Ucrania en la edición anterior del festival musical que tuvo lugar en Kiev y que quedó eliminada en semifinales.