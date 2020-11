Melani será la portavoz española en Eurovisión Junior 2020

La representante española en Eurovisión Junior 2019, Melani García, será la portavoz del jurado español, en la próxima edición del concurso que tendrá lugar el domingo 29 de noviembre, según ha anunciado este lunes RTVE.

La Corporación pública ha indicado que el jurado español lo integrarán Emilio Mercader (productor musical), Jaime Terrón (cantante), y Lola González (coreógrafa y directora artística); y dos niños también pertenecientes al mundo de la música, cuya identidad no será revelada para preservar su intimidad siguiendo los protocolos de la UER. De esta forma, jurado profesional y espectadores decidirán, al 50%, quién se lleva el pequeño micrófono de cristal. Los espectadores podrán votar por la candidatura de su propio país en la web oficial de Junior Eurovision.

"Estoy muy emocionada y agradecida. Es que no sabéis la ilusión que me hace, es que como me gustaba tanto Eurovisión, hasta me ponía en casa a dar los puntos, imitando a cada país", ha explicado, convencida de que Soleá hará un gran puesto: "Soleá lo hace genial y defenderá muy bien la canción y seguro que quedamos muy bien". "La veo muy ilusionada y con mucha alegría. Quien represente a España tiene que ser alguien que le haga muchísima ilusión, porque así te diviertes y te lo pasas genial", ha explicado.

En Eurovisión Junior los espectadores pueden votar por la candidatura de su propio país, de modo que la audiencia española podrá votar por Soleá y 'Palante'.

Respecto a las votaciones, RTVE ha recordado que se abrirán el viernes 27 de noviembre en la web oficial de Junior Eurovision. Allí los espectadores encontrarán las 12 candidaturas, y podrán votar por tres países, incluido su propio país.

Las votaciones se cerrarán justo antes de que comience la gran final, el domingo 29 de noviembre a las 17.00 horas, y volverán a abrirse, durante 15 minutos, cuando terminen todas las actuaciones. Los votos registrados serán contabilizados por la organización, que los convertirá en puntos siguiendo una regla proporcional. Los votos del público cuentan el 50% de la clasificación. El otro 50% del resultado final lo decide un jurado profesional.

Tras la retirada de Armenia, son 12 los países que se disputarán la victoria final: Soleá (España), Arina Pehtereva (Bielorrusia), Susan (Alemania), Valentina (Francia), Sandra Gadelia (Georgia), Karakat Bashanova (Kazajistán), Chanel Monseigneur (Malta), Unity (Países Bajos), Alicja Tracz (Polonia), Sofia Feskova (Rusia), Petar Anicic (Serbia) y Oleksandr Balabanov (Ucrania).