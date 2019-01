María, la favorita para ir a Eurovisión, despotrica sobre su canción: "No tiene nada que ver conmigo"

María Villar puede representar a España en el próximo festival de Eurovisión... sin ella desearlo. La exconcursante de "OT 2018" forma parte del ramillete de candidatos que el próximo domingo 20 de diciembre participarán en una gala donde el público elegirá a nuestro nuevo abanderado. Pero la 'triunfita', lejos de desear cantar ante una audiencia de más de doscientos millones de personas, no quiere al festival. ¿Las razones? La cantante ya ha señalado en varias ocasiones que no le hace especial ilusión, no le gustaría viajar a Israel y su canción, 'Muérdeme', no le apasiona.

La última vez que María se ha pronunciado sobre este tema ha sido en la revista Shangay. En una entrevista para este medio, la cantante ha asegurado que a otros compañeros suyos "les haría más ilusión" ir al festival. A este respecto, ella señala a Famous como el artista idóneo. Además, muestra su disconformidad sobre el tema que le han dado para defender en la gala: "Es un tema que me han adjudicado y no tiene nada que ver conmigo. Creo que se va a ver mucho que es una cosa ajena"

Una actitud que choca mucho con las palabras de David Feito, componente de "El Sueño de Morfeo" y uno de los autores de la canción. Tras su encuentro con ella para preparar la actuación, Feito ha asegurado que María "está mucho más ilusionada e involucrada de lo que puede parecer". "Por el poco contacto que he tenido con ella os puedo decir que está muy ilusionada, proponiendo cosas para hacer la canción suya y llevarla a su terreno, y para mí como autor es muy importante. Una cosa es que hagamos una canción y otra que tiene que haber una simbiosis con el artista, y es normal que el artista quiera cambiar cosas. Ha habido sintonía total, es muy trabajadora y está muy pendiente", ha añadido en FormulaTV.com

UNA CHICA REBELDE

María ha estado también inmersa en algunas de las polémicas de "OT", como cuando no se sintió cómoda al decir la palabra "mariconez" durante la interpretación del tema "Me quedo en Madrid" de Mecano. Este hecho generó un debate que trascendió del programa y llegó a enfrentar a destacados miembros de la industria musical, periodistas y hasta políticos.

María también ha sido una de las mayores abanderadas del feminismo dentro de la Academia, un gesto muy aplaudido por una gran parte de la audiencia del programa. Un alegato que, sin embargo, chocó con la imagen, 'machista' para muchos, que mostró su novio cuando fue al programa a apoyarla antes de su expulsión. "¿Qué es lo que más echas de menos de María?", le preguntó un inocente Roberto Leal a un sobradísimo Pablo. "Pues, pues... ¡uff! Pues ¡su culo!". El novio también redujo su paso por el concurso a que estaba "buenísima" y lo primero que iban a hacer al salir de la Academia sería acostarse con ella. Esto último lo dijo hasta tres veces gritando y levantando los brazos al público. El momento fue tan bochornoso que TVE decidió suprimirlo en la reposición del programa.

A María, sin embargo, la polémica poco le importó y en su primer tuit tras salir de la Academia dijo: "Hola. Muchísimas gracias a todo el mundo que me ha apoyado. Sois lo mas, de verdad. Siento no haber pasado antes por aquí, pero es que estaba f...".