John Lundvik arrasa en el Melodifestivalen y representará a Suecia en Eurovisión 2019

Partía como favorito y arrasó. John Lundvik será el representante de Suecia en Eurovisión 2019 después de ganar este sábado el Melodifestivalen, la preselección que organiza la televisión pública sueca para designar a su candidato en el famoso festival europeo. Lundvik obtuvo el máximo apoyo del jurado internacional y un abrumador respaldo del televoto gracias a su portentoso medio tiempo "Too late for love", que interpreta junto a un coro gospel. Era la segunda participación de Lundvik en el Melodifestivalen, después de debutar el año pasado con "My turn".

De origen británico, el ganador fue adoptado por una pareja sueca nada más nacer y vivió en Reino Unido hasta los seis años, para después trasladarse a Suecia. Lundvik ha sido un destacado atleta en el equipo IFK Växjö, aunque siempre ha compaginado su carrera deportiva con la gran pasión que despierta en él la música.

La apuesta sueca para este año vuelve a estar en el ramillete de favoritos para ganar Eurovisión. Según las casas de apuestas, sería la tercera opción más probable para el triunfo justo después de Países Bajos y Rusia. Pero pase lo que pase en Israel, Lundvik ya ha hecho historia al ser el primer artista en más de sesenta años de concurso que compite el mismo año como intérprete y también como autor, puesto que él ha compuesto el tema - "Bigger than us" - que el británico Michael Rice defenderá en Tel Aviv. Pese a la doble autoría, Lundvik dejó claro instantes después de su triunfo que defenderá solo los colores de la bandera sueca. "Estoy muy contento de la elección de 'Bigger than us' en Reino Unido, pero yo amo a mi país y voy a defender con todas mis fuerzas a Suecia en Eurovisión", dijo ante los periodistas. De hecho, su primera publicación en Instagram remarcaba su gran deseo de acudir al mítico festival europeo.

Suecia es el país que mejores resultados ha obtenido en Eurovisión en los últimos años. Además de ganar en 2012 y 2015 con Loreen y Måns Zelmerlöw, no se queda fuera de los diez primeros de la clasificación desde 2013. Suma en total seis victorias, a sólo una de alcanzar a Irlanda.

La clasificación general de la final del Melodifestivalen fue la siguiente:

1. John Lundvik - "Too late for love" (181 puntos)

2. Bishara - "On my own" (107 puntos)

3. Hanna Ferm y Liamoo - "Hold you" (107 puntos)

4. Jon Henrik - "Norrsken (Goeksegh)" (74 puntos)

5. Mohombi - "Hello" (74 puntos)

6. Nano - "Chasing rivers" (64 puntos)

7. Wiktoria - "Not with me" (64 puntos)

8. Arvingarna - "I do" (64 puntos)

9. Lisa Ajax - "Torn" (62 puntos)

10. Anna Bergendahl - "Ashes to ashes" (56 puntos)

11. Lina Hedlund - "Victorious" (40 puntos)

12. Malou Prytz - "I do me" (35 puntos)