El fenómeno de "Tout l'Univers", la canción de Eurovisión que arrasa gracias al documental de Rocío Carrasco

El docureality "Rocío: Contar la verdad para seguir viva", la producción en la que Rocío Carrasco relata su infierno junto a Antonio David Flores, se ha convertido en todo un fenómeno televisivo. El estreno de sus dos primeros capítulos congregó este domingo a casi cuatro millones de espectadores frente a la televisión, un 33,3% de share. Dicho éxito ha aupado a la fama a un protagonista inesperado: Gjon's Tears.

Él es suizo, tiene 29 años y hasta hace unos días sólo los eurofans españoles lo conocían por ser el próximo representante de su país en Eurovisión 2021. El martes, día que Telecinco anunciaba por sorpresa la emisión del documental sobre Rocío Carrasco, todas las imágenes que se emitieron lo hacían con la canción "Tout l'univers" de fondo. El tema que, precisamente, Gjon's Tears defenderá el próximo mes de mayo en Eurovisión 2021. El tono dramático y profundo de la composición convenció a los productores del espacio para convertirlo contra todo pronóstico en la pieza principal del documental.

El efecto mediático de "Rocío: Contar la verdad para seguir viva" ha hecho que "Tout l'univers" se haya convertido en España en todo un himno. Por si fuera poco, Telecinco tuvo la idea de invitar al artista suizo para cantar en directo la canción en el inicio del programa frente a sus cuatro millones de espectadores. Era la primera vez que Gjon's Tears cantaba en directo su candidatura para Eurovisión 2021.

Pero, ¿quién es Gjon’s Tears? Gjon Muharremaj tiene un origen albanés. Su andadura en el mundo de la música comenzó cuando tenía 12 años y participó en el "Got Talent" de Albania. Fue su propio abuelo quien le apuntó, conmovido por el talento del pequeño. De hecho, él adoptó su nombre artístico porque con su música hacía llorar a su abuelo. En la actualidad es conocido por haber concursado en programas como el Got Talent suizo y la versión francesa de La Voz. En ambos formatos no ganó, aunque llegó hasta las semifinales.

En 2020, Gjon’s Tears fue elegido internamente por la televisión suiza para representar al país en Eurovisión 2020 con la canción "Répondez-Moi". La edición del festival tuvo que ser cancelada por la pandemia del coronavirus, pero Suiza despuntó como uno de los países favoritos junto a Lituania, Bulgaria o Islandia.

Los buenos pronósticos de la candidatura de Gjon’s Tears para 2020 y la rápida confirmación por parte de la SRF de que seguiría contando con él para 2021 hicieron que él y su equipo se pusieran en marcha desde el principio para buscar una canción digna del festival y que estuviera a la altura de "Répondez-Moi". Gjon’s Tears afirmó en una entrevista en diciembre que había compuesto hasta 20 canciones pensando en Eurovisión y que estaba muy satisfecho con la finalmente seleccionada. Dicho tema es "Tout l'univers", la canción que ayer sonó en el arranque de "Rocío: Contar la verdad para seguir viva".

SUIZA NO GANA EUROVISIÓN DESDE EL TRIUNFO DE CÉLINE DION EN 1988

Entre el público eurofan, la acogida también ha sido buena. Actualmente, Suiza es junto a Malta el gran favorito para el triunfo en Eurovisión 2021 según las casas de apuestas. En caso de confirmarse, sería el primer triunfo para Suiza en Eurovisión desde que en 1988 Céline Dion venciera en el certamen europeo con la canción "Ne partez pas sans moi". También fue la última vez que un tema en francés consiguió el preciado triunfo.

Gjon’s Tears competirá con "Tout l'univers" en la segunda semifinal del festival de Eurovisión 2021, que se celebrará el jueves 20 de mayo en el Ahoy de Róterdam. La gran final tendrá lugar dos días después. ¿Logrará Suiza los 12 puntos de España tras el chute promocional que ha cosechado gracias al docureality de Telecinco?

