Videojuegos: El 'remake' de The Last of Us Part 1, Alien Dark Descent y Modern Warfare 2, protagonistas del Summer Game Fest 2022

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

El 'remake' de The Last of Us Part 1, el anuncio de Alien Dark Descent y el primer 'gameplay' del modo campaña de Call of Duty: Modern Warfare 2 son algunos de los videojuegos que ha protagonizado último Summer Game Fest.

La tercera edición del festival presentado por Geoff Keighley se ha centrado en presentar novedades de títulos ya conocidos, además de anunciar algún que otro juego del que aún no se tenían noticias.

El 'remake' de The Last of Us Part 1 ha sido uno de estos casos. Naughty Dog ha anunciado que su lanzamiento tendrá lugar el próximo 2 de septiembre en PlayStation 5, y más tarde en PC.

El estudio liderado por Neil Druckman ha destacado que se trata de un 'remake' completo en el que han aprovechado el 'hardware' de PS5 casi una década después de que el título desembarcara en PS3.

El renovado The Last of Us Part 1 incluirá un 'gameplay' modernizado, controles mejorados y un mayor número de opciones de accesibilidad dentro de su modo para un jugador. Además, se han implementado mejoras en los efectos, las animaciones, el modelado, la exploración y los combates, gracias a tecnologías como el audio 3D y los gatillos adaptativos presentes en la nueva máquina de Sony.

Junto al tráiler, Naughty Dog ha anunciado las prerreservas de las tres ediciones del juego: la Standard Edition, la Digital Deluxe Edition y la Firefly Edition.

Druckman ha adelantado también que el estudio trabaja en un proyecto multijugador independiente del que dará a conocer más detalles el próximo año. Por su parte, el rodaje de la adaptación de The Last of Us para HBO termina este mismo viernes.

El desarrollo de Alien Dark Descent ha sido otro de los grandes anuncios del evento. Esta nueva iteración de la franquicia ha presentado un tráiler cinemático centrado en la acción y los disparos desde una perspectiva semicenital. Su lanzamiento está previsto para 2023 y llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.

Call of Duty Modern Warfare 2, la secuela del título de 2019 que es también un 'reboot' de Call of Duty 4 (2007), ha presentado un primer 'gameplay' de su modo campaña centrado en la misión 'Oil Rig'. Se espera que salga el próximo 28 de octubre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.

Por su parte, Bloober Team ha anunciado Layers of Fear, la tercera entrega de esta franquicia basada en el terror psicológico. Su lanzamiento está programado para principios de 2023 en PlayStation 5, Windows PC y Xbox Series X.

Capcom ha estado también presente en el evento con un nuevo tráiler 'gameplay' de Street Fighter 6, protagonizado por Guile y su enfrentamiento contra Luke y, posteriormente, contra Ryu.

The Callisto Protocol ha presentado un nuevo tráiler con contenido 'gameplay'. Keighley se ha referido a este adelanto como "el corte de Schofield", en referencia al creador del juego, que ha hecho acto de presencia en el evento para presentarlo.

El anuncio de Flashback 2, secuela del título lanzado en 1992 que llegará en invierno de la mano de Microids Studio Lyon, también ha hecho acto de presencia. Fort Solis ha sido otro ejemplo, en este caso, con un thriller ambientado en Marte que está desarrollado por dos veteranos de la industria: Troy Baker (The Last of Us) y Roger Clark (Red Dead Redemption 2).

Frost Giant Studios, estudio compuesto por extrabajadores de Blizzard Entertainment, ha aprovechado la ocasión para revelar el primer juego en el que trabaja: Stormgate. Se trata de un título de estrategia en tiempo real que promete mezclar los géneros de la fantasía y la ciencia ficción.

Hightwater también ha debutado en esta edición del Summer Game Fest de la mano de Demagog y con una premisa centrada en la superviviencia y la narrativa desde una perspectiva isométrica.

Por su parte, el juego de terror y ciencia ficción Routine ha presentado su primera actualización en casi una década de desarrollo. Su estudio, Lunar Software, asegura haber reconstruido el título desde cero para representar mejor su visión creativa. Aún no tiene fecha de lanzamiento, pero saldrá en PC, Xbox One, Xbox Series X y Game Pass.

El evento también ha contado con el primer tráiler de Goat Simulator 3, la secuela de Goat Simulator, que llegará a PS5, Xbox Series X y PC a través de la Epic Games Store este mismo año.

Midnight Suns, el juego de estrategia por turnos con personajes Marvel, ha publicado por su parte un tráiler cinemático protagonizado por Spider–Man y Venom. Además, su cancelación en Nintendo Switch parece haber sido confirmada tras desaparecer su logo del adelanto. Llegará el 7 de octubre.

Cuphead's Delicious Last Course, el nuevo DLC de este título, ha dado a conocer un nuevo adelanto de cara a su recién estrenada fecha de lanzamiento, el próximo 30 de junio en Switch, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Los creadores de Genshin Impact han estado también presentes en la gala con Star Rail, una nueva aventura de mundo abierto sobre un viajero interestelar que se desplaza a bordo del Astral Express. El título contará con un sistema de combate por turnos y varios personajes, cada uno con habilidades diferenciadoras.

Un juego que también permitirá controlar a varios personajes es Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, que ha presentado a un nuevo luchador jugable, Casey Jones.

Por su parte, One Piece Odyssey, el JRPG basado en el manga y el anime, ha publicado también un nuevo vistazo del título. Mientras tanto, Volition ha lanzado un editor de personajes para el 'reboot' de Saints Row, que llegará el próximo 23 de agosto.

Otro juego que ha dado a conocer un nuevo adelanto es Nithingale, un título de supervivencia y fantasía en primera persona que ha presentado cómo interactuan su sistema de cartas con el mundo 3D.

El otro título que ha presentado un nuevo vistazo sobre su 'gameplay' ha sido Gotham Knights. En esta ocasión, el tráiler ha estado protagonizado por Dick Grayson, alter ego de Nightwing. Cabe recordar que este juego saldrá el próximo 25 de octubre solo en consolas de nueva generación.

