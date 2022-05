Videojuegos: Bethesda pospone la llegada de Redfall y Starfield hasta la primera mitad de 2023

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Bethesda ha decido posponer el lanzamiento de dos de sus juegos, Redfall y Starfield, que no llegarán hasta la primera mitad del próximo año, con el objetivo de poder ofrecer la mejor versión de ambos títulos.

Bethesda ha confirmado que Starfield llegará en la primera mitad de 2023, pese a que su lanzamiento ya se había confirmado para el 11 de noviembre de este año. Este juego, desarrollado por los creadores de Fallout 4 y Skyrim, tiene una ambientación espacial, con el ser humano enfrentándose a su último viaje.

Este retraso se acompaña de otro, el de Redfall, de Arkane, que se había confirmado para este año, pero ha sido movido también a la primera mitad de 2023. Este título presenta batallas de 'shooter' entre varios jugadores que se enfrentan a hordas de vampiros de diferentes tipos, que han puesto a la humanidad en jaque.

La compañía ha explicado en un comunicado compartido a través de Twitter que los estudios encargados de los juegos "tienen increíbles ambiciones" y quieren asegurarse de que los jugadores "reciben la mejor y la más pulida versión de ellos".

