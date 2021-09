Presentación del tráiler del mundo de Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction en el PlayStation Showcase 2021

Para conocer en profundidad el mundo de Rainbow Six Extraction, no te pierdas el avance que se estrenó en el PlayStation Showcase 2021. Os recomendamos ver el vídeo de esta noticia.



Durante décadas, el equipo Rainbow ha sido el escudo contra las peores amenazas globales imaginables: rescate de rehenes, armas biológicas, la amenaza de una guerra nuclear. Pero ahora se enfrentan al mayor peligro que jamás haya conocido su mundo: una amenaza alienígena letal y mutante.

Tanto si eres fan de Rainbow Six como si eres un jugador de Rainbow Six Siege o eres completamente nuevo en el universo de esta franquicia, Rainbow Six Extraction ofrece a cada tipo de jugador una emocionante experiencia táctica PvE. Juégalo solo o en un equipo de tres cuando se lance en enero de 2022 en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S, Xbox One, Amazon Luna, Stadia, Ubisoft Store en Windows PC y Ubisoft+, la suscripción de Ubisoft.* Pronto estará disponible la reserva digital.









Para más información sobre Rainbow Six Extraction, visita R6extraction.com

Para las últimas novedades de Rainbow Six Extraction y otros juegos de Ubisoft, por favor accede a news.ubisoft.com.

Sobre Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction es un videojuego de acción y primera persona del fabricante de videojuegos Ubisoft. Es una entrega de la saga Tom Clancy's Rainbow Six. Su lanzamiento será en enero del 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desarrollado por Ubisoft Montreal, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction es un shooter táctico cooperativo en primera persona de uno a tres jugadores. Reúne a un equipo de élite de operadores de Rainbow Six para lanzar incursiones en zonas de contención tensas, caóticas e impredecibles y descubre los misterios que se esconden detrás de una amenaza alienígena letal y en constante evolución. La experiencia, la cooperación y un enfoque táctico son las mejores armas del jugador. Únete y arriesga todo para enfrentarte a enemigos mortales y contener al parásito.