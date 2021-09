Lost Judgment ya a la venta

SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio estrenan hoy el thriller policíaco Lost Judgment en todo el mundo para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y Xbox One. Las versiones de PlayStation 4 y Xbox One disponen de una actualización digital gratuita para actualizar el juego en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. De la mano del estudio que trajo la serie Yakuza,Lost Judgmententrelaza elementos de investigación detectivesca, narrativa oscura y combate de acción visceral, metiendo a los jugadores en la piel de Takayuki Yagami, un detective privado que defiende a aquellos que la ley no protege.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento en el siguiente enlace:





Características principales Lost Judgment

Acción investigadora

Utiliza el arsenal de trucos de detective privado de Yagami para reunir pistas, desde aparatos de alta tecnología, como drones y dispositivos de escucha de las redes sociales, hasta métodos de detective de oficio, como escalar edificios y rastrear sospechosos en la ciudad.

Combate de forma libre

Domina los tres estilos únicos de artes marciales de Yagami, repletos de combos, para superar cualquier situación, desde emboscadas en grupo hasta derribos con un solo objetivo. Personaliza cada estilo con un árbol de habilidades y arma las peleas callejeras con conos de tráfico, señales de tráfico, bicicletas y más.

De incógnito

E de incógnito a un instituto local como consejero de un club para llegar a la raíz de un misterioso aumento de la delincuencia relacionado con el caso. Únete al club de Baile, donde bailarás al ritmo de la músico; al Club de Robótica, que pondrá a prueba tu ingenio para construir el bot Yagami definitivo; a un gimnasio de boxeo, para pegarte y moverte contra feroces oponentes; y una banda de ciclistas, en la que las carreras clandestinas son la única forma de ganarse el respeto.

Sal a las calles

Mientras recorres las ciudades abiertas de Kamurocho e Ijincho en busca del caso, tómate un descanso y conoce la cultura única de cada una de ellas a través de los bares y otros lugares de ocio nocturno. Puede valer la pena aceptar un caso secundario para prestar tus habilidades de detective a los residentes que lo necesiten, nunca se sabe quién tiene qué cartas.

Acerca de Lost Judgment

De la mano del estudio que trajo la serie Yakuza, Lost Judgment entrelaza elementos de investigación detectivesca, narrativa negra y combate de acción en un thriller de misterio protagonizado por el detective privado Takayuki Yagami que defiende a aquellos a los que la ley no protege. Yagami es llamado a revisar un caso imposible de dos crímenes cometidos a la vez, pero a medida que las víctimas se acumulan y Yagami desvela la verdad, ¿se inclinará la balanza de la justicia a favor de la defensa de la ley o de la venganza?

El juego

Tribunal del distrito de Tokio, diciembre de 2021. Akihiro Ehara ha sido acusado de toquetear a una mujer en el vagón de un tren que iba abarrotado. Las imágenes que grabó un transeúnte cuando intentaba huir del lugar de los hechos y su posterior detención ha salido en todas las noticias. La gente exige que se le sentencie con la pena máxima.

“Hace tres días apareció un cadáver en un edificio abandonado de Yokohama. ¿Lo han identificado ya?”, pregunta mientras la confusión se apodera de la sala del tribunal.

La abogada de la defensa, Saori Shirosaki, tiene claro que se han pasado por alto varios detalles cruciales del caso, ya que a Ehara no se le juzgó por asesinato. Por ello, se pone en contacto con el detective Takayuki Yagami para que investigue al respecto.

¿Cómo podría Ehara haber cometido dos delitos a la vez? ¿El abuso sexual no fue más que una tapadera? ¿Ha burlado al sistema judicial? A medida que aparecen más víctimas y Yagami indaga para descubrir la verdad, le asalta una pregunta: ¿defender la ley o impartir justicia?

Con un simple traspié, uno puede convertirse en un monstruo...

Características

- Lost Judgment vuelve una vez más a poner a los jugadores en la piel del abogado convertido en detective de lucha callejera Takayuki Yagami. Junto a su compañero, el antiguo yakuza Masaharu Kaito, el dúo de luchadores contra el crimen es llamado a investigar un crimen aparentemente perfecto cuyo principal sospechoso tiene una coartada irrefutable. Lo que comienza como una historia de venganza revela una enmarañada red de conspiración en la que están implicadas varias facciones inverosímiles que se aprovechan de un sistema legal Pero a medida que las víctimas se acumulan y Yagami desvela la verdad, deberá elegir entre defender la ley o hacer la justiciar. Combate libre – el dominio de las artes marciales de Yagami le permite superar con estilo cualquier situación, desde emboscadas en grupo hasta derribos con un solo objetivo. Aprovecha el estilo Grulla, Tigre y el nuevo estilo Serpiente, un estilo elegante que puede desviar y devolver los golpes de un oponente, utilizando la energía en su contra.

el dominio de las artes marciales de Yagami le permite superar con estilo cualquier situación, desde emboscadas en grupo hasta derribos con un solo objetivo. Aprovecha el estilo Grulla, Tigre y el nuevo estilo Serpiente, un estilo elegante que puede desviar y devolver los golpes de un oponente, utilizando la energía en su contra. Acción investigadora – el arsenal de trucos detectivescos de Yagami crece con nuevos artilugios, el seguimiento sigiloso de sospechosos y los astutos métodos de infiltración. No dejes ninguna piedra sin remover en la búsqueda de la verdad.

el arsenal de trucos detectivescos de Yagami crece con nuevos artilugios, el seguimiento sigiloso de sospechosos y los astutos métodos de infiltración. No dejes ninguna piedra sin remover en la búsqueda de la verdad. No hay lugar más bonito – Sumérgete en los bulliciosos centros de Tokio y Yokohama a tu propio ritmo en un entorno auténtico que solo el estudio RGG puede ofrecer. Juega en el Club SEGA, encuentra tu próximo lugar de reunión favorito, acepta los casos que respondan a las necesidades de los locales y más allá.

Sumérgete en los bulliciosos centros de Tokio y Yokohama a tu propio ritmo en un entorno auténtico que solo el estudio RGG puede ofrecer. Juega en el Club SEGA, encuentra tu próximo lugar de reunión favorito, acepta los casos que respondan a las necesidades de los locales y más allá. Lost Judgment también es compatible con Xbox Smart Delivery y ofrece una actualización gratuita de la versión de PlayStation 4 a PlayStation 5.

HISTORIAS ESCOLARES. Yagami se infiltra en el instituto Seiryo para investigar el acoso escolar. A través de métodos indirectos, adopta el papel de monitor externo del Club Resuelv emisterios para acercarse a distintos grupos estudiantiles y desvelar una leyenda urbana sobre un personaje perverso conocido como el Profesor.

Yagami se infiltra en el instituto Seiryo para investigar el acoso escolar. A través de métodos indirectos, adopta el papel de monitor externo del Club Resuelv emisterios para acercarse a distintos grupos estudiantiles y desvelar una leyenda urbana sobre un personaje perverso conocido como el Profesor. CLUB DE BAILE - ¡Muévete al ritmo de la música y lleva a las Conejitas del Seiryo al concurso nacional!

CLUB DE ROBÓTICA - Diseña el Yagamibot definitivo y hazte con la victoria en una competición por el territorio.

GIMNASIO DE BOXEO - Tumba a los tipos duros en el gimnasio de boxeo. Llega a lo más alto mediante jabs, puñetazos y ganchos.

BANDA DE MOTEROS - Corre a toda velocidad en "carreras a muerte" y gánate el respeto de los delincuentes juveniles.

BAR DE HOSTESS - Uno de los estudiantes que frecuentaba de forma ilegal un bar de hostess de Ijincho asegura conocer la identidad del Profesor. Visítalo y consigue información hablando, jugando a los dardos y entablando amistad con las chicas.

SKATE - Se rumorea que el Profesor está implicado en una lucha de poder entre dos bandas de skaters, el Rey Azul y los Perros de Ijincho. ¡Es hora de demostrar lo que vales en el parque de skate!

CASINO - Yagami sospecha que el Profesor se ha infiltrado en el casino secreto de Ijincho. Prepara tu cara de póker y a hacer trampas.

FOTOGRAFÍA - La líder del club de fotografía ha estado trabajando en el tema de la "delincuencia". Cree que, al fotografiar a los estudiantes delincuentes, puede hacer que se replanteen sus actos. A Yagami no se le da nada mal la cámara, pero se hace varias preguntas.

COMBATE - Yagami puede cambiar de forma estratégica entre los estilos de artes marciales de la serpiente, el tigre y la grulla para salir ileso de cualquier situación.

SERPIENTE -El estilo de la serpiente aparece por primera vez en Lost Judgment. Sirve para redirigir la energía del rival directamente hacia él. Usa estos ataques para incapacitar a los enemigos con gracia y compasión.

GRULLA - El estilo de la grulla se caracteriza por su movilidad y es ideal para controlar al adversario con ataques que golpean a varios enemigos.

TIGRE - El estilo del tigre es óptimo para infligir mucho daño a un solo enemigo. Es perfecto para quienes quieran atravesar la defensa enemiga.

INVESTIGACIÓN – Acciones - Parkour: aprovecha el fondo físico de Yagami para escalar, trepar y saltar por entornos complicados. Perseguir: atrapa a los sospechosos a la fuga y no dejes que den esquinazo a Yagami. Seguir la pista: deja que los sospechosos te lleven directamente al origen de los indicios.

Infiltrarse: cuélate en territorio enemigo sin que te descubran. Buscar: encuentra pistas gracias a tu observación perspicaz y tu capacidad deductiva.

Artilugios - Investigador Buzz: creado por Tsukumo, el colega hacker de Yagami. Usa las palabras clave de las redes sociales y la ubicación para localizar incidentes en tiempo real. Amplificador de sonido: aumenta el volumen del ruido de la ciudad para localizar voces y sonidos sospechosos. Detector de señales: encuentra el origen de ondas de radio sospechosas en dispositivos de escucha, cámaras ocultas y más. Perro detective: llama a este aliado de cuatro patas para que rastree pistas y ayude a Yagami en combate. Disfraz: un modo efectivo de camuflarse en territorio hostil e investigar sin que sospechen de ti.

SITIOS DE OCIO –

Parque de Skate - Un almacén convertido en un parque de skate. Completa misiones realizando trucos para llegar a la puntuación necesaria antes del límite de tiempo. Yagami también puede competir en carreras contra seis rivales por las calles de Yokohama.

Paraíso RV - Paraíso RV ha abierto una filial en Ijincho en Lost Judgment. Compite contra rivales en Dados al Cubo, un juego de mesa con un toque innovador, o en Aircelios, un juego rápido de tiroteos con drones. Liga de Drones de Ijincho - ¡Corre contra otros en emocionantes circuitos con el dron personalizado de Yagami para conseguir el título de la liga!

Los personajes

TAKAYUKI YAGAMI

INTERPRETADO POR: Takuya Kimura | VOZ EN INGLÉS: Greg Chun

El exabogado que se convierte en detective

Takayuki Yagami, antiguo abogado y detective privado, vuelve dos años después del veredicto de los asesinatos en serie del Topo. Trabajará con Masaharu Kaito, exyakuza y ahora detective, en un nuevo caso que lo llevará a investigar el acoso escolar que tiene lugar en el instituto Seiryo, en Yokohama. Entretanto, sus antiguos compañeros del bufete de abogados Genda, los abogados defensores Issei Hoshino y Saori Shirosaki, se involucran en el caso de Akihiro Ehara, acusado de toquetear a una mujer en el vagón de un tren que iba abarrotado. Durante la sentencia desvela la identidad de un cuerpo encontrado en un edificio abandonado de Yokohama. Se trata de Hiro Mikoshiba, que acosó al hijo de Ehara hasta llevarlo al suicidio hace cuatro años.

Para quedarse en el centro e investigar a fondo, Yagami hará las veces de monitor del Club Resuelve misterios del instituto con la esperanza de encontrar nexos con el pasado de Mikoshiba y los incidentes recientes de acoso escolar. A medida que los casos comienzan a converger, cobra importancia un patrón impactante de acoso y engaño y Yagami acaba en una enrevesada conspiración que conduce a las partes más infames de los bajos fondos japoneses. Yagami se ve empujado a la lucha de su vida entre los Liumang de Yokohama y Jin Kuwana, un misterioso "manitas" de Yokohama, para conseguir que la justicia prevalezca. Pero ¿cómo encontrar la justicia en un sistema que ignora a las víctimas más jóvenes?

JIN KUWANA

INTERPRETADO POR: Koji Yamamoto | VOZ EN INGLÉS: Todd Haberkorn

Manitas de Ijincho

Un autoproclamado "manitas" que conoce Isezaki Ijincho de cabo a rabo. Acepta cualquier trabajo por el precio adecuado. Cuando Yagami, un desconocido, comienza a investigar un asesinato ocurrido en el territorio del hogar de Kuwana, se convierte de inmediato en su rival.

KAZUKI SOMA

INTERPRETADO POR: Hiroshi Tamaki | VOZ EN INGLÉS: Matt Yang King

Líder de la red criminal de Kamurocho, "RK"

El líder de una organización criminal de Kamurocho, "RK". Tras la disolución del clan Tojo hace unos años, el grupo de Soma ha demostrado ser un sucesor formidable en el torbellino de poder. Soma, antiguo miembro del clan Tojo, era un candidato a líder prometedor propenso a la violencia y con unos ojos que podían descubrir toda mentira. Ahora dedica esos talentos a aumentar la red de RK.

AKIHIRO EHARA

INTERPRETADO POR: Ken Mitsuishi | VOZ EN INGLÉS: Artt Butler

Agente de policía en activo

Un agente de policía en activo acusado de acoso sexual en la estación de Shinjuku. La grabación en la que se resiste se forma violenta a su arresto se vuelve viral, lo que lleva a una crítica potente y justificada de la ciudadanía. Dos meses después comparece en juicio y, con unas pruebas que claramente juegan en su contra, se lo declara culpable. Sin embargo, durante la sentencia desvela la ubicación de un cuerpo en estado de descomposición en Yokohama. Se trata del hombre que provocó que el hijo de Ehara se suicidara hace cuatro años. Los informes de la autopsia indican que la víctima fue asesinada el mismo día que arrestaron a Ehara por abuso sexual. En otras palabras: Ehara, con una enorme motivación para matarlo y por lo tanto el sospechoso más probable, obtiene la coartada perfecta por el tribunal.

RYUZO GENDA

INTERPRETADO POR: Akira Nakao | VOZ EN INGLÉS: Brian McNamara

Director del bufete de abogados Genda

Un abogado civil que se defiende contra la yakuza de Kamurocho y tiene un modesto bufete de abogados. Con su temperamento calmado y su determinación de acero, ha apoyado a Yagami desde que empezó a trabajar como abogado hasta que se convirtió en detective. Yagami considera a Genda su figura paterna.

Título: Lost Judgment

Editor / Desarrollador: SEGA / Ryu Ga Gotoku Studio

Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2021

Plataforma. PS4, PS5, Xbox One

Género: acción / aventura

PEGI: PEGI +18

PVPr: 59,99 €

Idiomas: manual y textos en castellano

Web: https://judgment.sega.com/

Lost Judgment ya disponible PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S con soporte de Xbox Smart Delivery y ofrece una versión de actualización gratuita de PS4 a PS5. Para más información visita:http://yakuza.sega.com/lostjudgment.