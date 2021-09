Call of Duty: Vanguard ya tiene 'hackers' en su fase beta

Parece que los piratas informáticos ya se han infiltrado en Call of Duty: Vanguard , a pesar de que el juego está solo en su versión beta

El videojuego bélico Call of Duty: Vanguard, la última entrega de la saga anunciada recientemente por Activision Blizzard, ya tiene 'hackers' infiltrados entre los jugadores, a pesar de encontrarse aún en fase beta.

El nuevo sistema antitrampas de Activision no ha sido suficiente, según varios probadores de la beta de Call of Duty: Vanguard, que afirman haberse topado con tramposos en las partidas en línea, como ha informado el portal especializado ScreenRant.

Activision prometió un nuevo sistema anti-trampas en Call of Duty: Vanguard , que también se implementará en Call of Duty: Warzone . La última serie ha estado plagada de tramposos desde que se introdujo el juego cruzado en 2019 con la entrega de la serie Modern Warfare

En vídeos publicados en Twitter por usuarios como Tom Henderson y Chris Simmons se muestra cómo ciertos jugadores de las partidas en línea no mueren a pesar de recibir numerosos impactos de balas o explosivos, pero luego son capaces de acabar con los demás de forma muy rápida.

Hackers have started to appear in the #Vanguard Beta pic.twitter.com/fBG6tRIlI1