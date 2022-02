Análisis del videojuego Uncharted: Colección Legado de los Ladrones

Sony Interactive Entertainment anuncia que Uncharted: Colección de los Ladrones, el pack que incluye los míticos juegos Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Uncharted: El Legado Perdido llega a PlayStation5 remasterizado por el estudio creador, Naughty Dog.

Hoy os dejamos el análisis Uncharted: Colección Legado de los Ladrones. Los juegos de aventura en Sony PlayStation tiene nombre propio y apellido: Nathan Drake. Y su debut en la nueva generación también supone el regreso de una de sus mejores sagas. Uncharted y de algunas de las mejores escenas de acción jamás vividas en las consolas.

Drake y Chloe regresan con una remasterización muy cuidada para PS5 de sus últimos dos juegos. Podemos confirmar tras haber vuelto a jugar ambos juegos es que siguen siendo tan buenos como lo fueron en su día o mejor, ofreciéndonos unas aventuras que compaginan acción, plataformas y puzles de manera magistral. Para mi son de los mejores juegos del catálogo de Playstation.

Dos juegazos. Dos aventuras soberbias, todo sea dicho, que brillan con nueva luz en PS5. Había margen de mejoras para darle nuevos matices y un extra de calidad técnica.









Ponte en la piel de Nathan Drake y Chloe Frazer para disfrutar de sus aventuras mientras se ven obligados a enfrentarse a sus pasados y a forjar sus propios legados.

Sony dará todo tipo de facilidades para que aquellos que ya lo jugaron en su día lo redescubran a través del poderío visual y sonoro de PS5. Podemos importar todo el progreso que obtuvimos en las versiones de PS4 y la actualización es más barata, pero será de pago.

Destacar que los tiempos de carga también se han reducido al mínimo y que se ha incluido un sistema para importar nuestras partidas de PS4 a PS5 tremendamente cómodo que solo requiere que tengamos nuestros archivos de guardado en la consola para que el propio juego los detecte.

Una oportunidad excepcional de revivir la emoción original a través del DualSense o descubrir una saga que es parte de la historia de PlayStation. Una revalidación de El Desenlace Del Ladrón, la obra maestra de Naughty Dog, y El Legado Perdido a través de un lote imprescindible. Naughty Dog son plenamente conscientes de que, pese a tratarse de un remaster de dos de sus mejores juegos, también se trata de su debut en PS5. Una oportunidad de oro que los de Santa Mónica no han querido desaprovechar.

Uncharted: Colección Legado de los Ladrones es un remaster, sí, pero la ambición original hace que se siente como un juego de consola de nueva generación. De hecho, el gran reclamo de ambos juegos es cómo Naughty Dog saca partido con maestría a la tecnología de PS5.

Uncharted: Colección Legado de los Ladronesincluye únicamente las campañas de ambos títulos, las cuales se han mantenido prácticamente intactas: misma historia, misma jugabilidad, mismos contenidos e incluso mismos trofeos. Uncharted: Colección Legado de los Ladrones no dispondrá del modo multijugador para eso necesitas la versión de Ps4.

¿Merece la pena Uncharted: Colección Legado de los Ladrones?

Análisis Uncharted: Colección Legado de los Ladrones. En lo visual ambos remasters son alucinantes. Si bien, necesitaremos un televisor (o monitor) en 4K para ver los escenarios y detalles en toda su gloria, la Colección Legado de los Ladrones nos da tres opciones de visualización para que acomodemos la experiencia a nuestro gusto con un modo de fidelidad aresolución nativa 4K a 30 fps, un modo de rendimiento+ a 1080p y 120 fps (necesitaremos una pantalla 120 Hz) o una solución intermedia a 60 FPS y 4K reescaladas.

Los 60 fps lucen muy bien para el juego y ya el 120 es una pasada. Además, esta nueva versión de PS5 tiene mayor distancia focal, incluso cuando se ejecuta en el modo de rendimiento. Por ejemplo puedes distinguir con mayor nitidez las montañas de Madagascar, uno de los entornos más impresionantes del juego. También es posible encontrar un mejor contraste. Son cambios sutiles. La carga rápida y la potencia gráfica de Playstation 5 hace mejorar el juego.

Colección Legado de los Ladrones se escuchan genial aprovechando el audio 3D de la consola en auriculares o altavoces de la consola, generando una inmersión sin precedentes que queda acentuada por las ya referidas características hápticas y de gatillos adaptativos del DualSense. El sonido es una de las cosas que más ha mejorado en Ps5. Recomiendo jugarlo con los auriculares Pulse 3D de Sony Si no has jugado, no se a que esperas a comprarlo y si ya jugaste puedes disfrutarlo nuevamente. Son sdos de los mejores juegos jamás publicados para Playstation. No hay pegas solo si lo jugaste hace poco echaras en falta alguna novedad o expansión.

En resumen compra imprescindible si no jugaste y una delicia si ya has jugado. Dos juegos sobresalientes. Lo hemos probado con los auriculares Pulse de Sony y el sonido es brutal y la televisión con 4k y HRD no tiene que envidiar a ninguna superproducción de Hollywood. Que pedazo de gráficos.

Por un lado, si no tenemos ninguno de los juegos nuestra opción más lógica sería comprarla en PlayStation Store si lo queremos digital o en tienda física si lo preferimos en disco. En este caso, el precio recomendado es de 49,99 euros.

La segunda opción premia a los jugadores antiguos, si ya tenemos cualquiera de los dos títulos, ya sea Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón o Uncharted: Legado Perdido Sony nos da la oportunidad de pagar una actualización de 10 euros para recibir el pack completo de Uncharted: Colección Legado de los Ladrones. ¿Esto qué significa? Que con tan únicamente tener uno de los dos juegos recibiremos también la remasterización del otro, ya sea en físico o en digital. En el caso de tenerlo en disco, este tendrá que estar siempre introducido en la consola para poder jugar.

Uncharted: Colección Legado de los Ladrones incluye, por un lado, la remasterización de Uncharted 4: El Desenlace del Ladróndonde Nathan Drake va en busca del tesoro perdido del capitán Avery, embarcándose en una última aventura a lugares lejanos por las junglas de Madagascar hasta la colonia perdida de los piratas, Libertalia. Por otro lado, incluye la remasterización de Uncharted: El Legado Perdido que recoge las increíbles hazañas de Chloe Frazer a medida que pasa de enemiga a heroína. Tras recurrir a la ayuda de la famosa mercenaria Nadine Ross, Chloe se embarca junto a las Ghats occidentales de la India para localizar el legendario colmillo dorado de Ganesh.

Para celebrar la llegada de Uncharted: Colección Legado de los Ladrones, Sony Interactive Entertainment España (SIE España) estrena un nuevo vídeo que recopila las opiniones de creadores de contenido y periodistas del mundo de los videojuegos sobre Uncharted: Colección de los Ladrones. La personalidad "canalla" del protagonista Nathan Drake, la historia de la saga Uncharted, y qué se espera de las mejoras de esta colección en PlayStation®5, son alguno de los temas que se tratan en esta pieza audiovisual.

Uncharted: Colección Legado de los Ladronesya está disponible para compra en los puntos de venta habituales a un precio recomendado de 49,99 € y a través de PlayStationStore, con un PEGI 16 o Amazon. Además, los jugadores que ya tengan Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, Uncharted: El Legado Perdido o el paquete digital de Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y Uncharted: El Legado Perdido pueden obtener por 10 € la versión digital de Uncharted: Colección Legado de los Ladrones*.





Fuente: Frikipandi Análisis Uncharted: Colección Legado de los Ladrones