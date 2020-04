Twitter revela sus nuevas normas con las que eliminarán tuits sobre el coronavirus

Twitter ha anunciado a través de la red social las nuevas normas que han incluido para eliminar los tuits que incluyan determinado contenido sobre el coronavirus en esta situación de emergencia sanitaria provocada el virus COVID-19 y que ya ha causado la muerte a las 177.000 personas en el mundo y más de 2,5 millones de contagiados.

Estas son las normas que eliminarán tuits sobre el coronavirus

Estas nuevas normas han comenzado a utilizarse en Twitter porque, dicen, quieren “mantener a la gente segura” y por eso han querido contar cómo están trabajando para hacer frente a la pandemia. La red social eliminará las publicaciones que estén relacionadas con el siguiente contenido:

Los tuits que nieguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias globales o locales e incrementen la posibilidad de contagio.

globales o locales e incrementen la posibilidad de contagio. Las publicaciones que nieguen los consejos de los expertos.

El contenido que anime a usar tratamiento nocivos o medidas de protección que se sabe que son ineficaces.

o medidas de protección que se sabe que son ineficaces. El contenido engañoso que se haga pasar por expertos o autoridades.

Tuits eliminados con las nuevas normas

Más de 2.200 tuits han sido eliminados desde que empezó esta política porque “contienen contenido engañoso y dañino para Twitter”, explica la red social a través de un hilo informativo.

A medida que el mundo entero se enfrenta a una emergencia de salud pública sin precedentes queremos contaros cómo estamos trabajando para mantener a la gente segura. — Twitter España (@TwitterEspana) April 22, 2020

Twitter no solo ha tomado medidas son respecto a las publicaciones con contenido que no considera adecuado con esta nueva política, sino también con respecto a las cuentas en la red social. En el mundo, más de 3,4 millones han sido “desafiadas” por parte de los “sistemas automatizados”. Aunque esto no quiere decir que “estas cuentas sean falsas” sino que estaban dirigidas a discusiones sobre el COVID-19 “con comportamiento de manipulación o spam”.

La red social está trabajando para mantener la seguridad durante la emergencia de salud pública “sin precedente a la que se enfrenta el mundo entero”.

La tecnología seguirá siendo utilizada por los equipos de trabajo de Twitter para “identificar y detener el comportamiento y las cuentas de spam”.