Xbox lanzará Age of Empire II: Definitive Edition en noviembre y muestra el modo horda de Gears 5

MADRID, 19 (Portaltic/EP)

Microsoft Xbox ha celebrado este lunes su evento Inside Xbox en el marco de la feria de videojuegos Gamescom 2019 en Colonia (Alemania), donde ha puesto fecha a la esperada llegada de la remasterización del videojuego de estrategia Age of Empires II: Definitive Edition, y ha presentado también otros nuevos títulos como Empire of Sun, creado por el desarrollador John Romero, y el modo horda de Gears of War 5.

El evento de Gamescom ha recibido el anuncio de un nuevo título ambientado en los años 20 de la Ley Seca de Estados Unidos, Empire of Sin, que llegará a Xbox One en primavera de 2020.

Este videojuego cuenta con una parte de personajes históricos y está desarrollado por John Romero, creador de Doom, pero utiliza también mecánicas de estrategia relacionadas con el alcohol como recurso.

El 'shooter' de acción Vigor, basado en el saqueo o 'looting' de recursos, es uno de los nuevos títulos que Xbox ha presentado como novedad gratuita dentro de su servicio de suscripción Xbox Game Pass, así como Devil May Cry 5 y Stellaris, disponibles desde este lunes.

El más destacado de los juegos que llegan a su servicio de suscripción ha sido Age of Empires II: Definitive Edition, la remasterización en 4K de la segunda entrega del videojuego histórico de estrategia desarrollado por Microsoft, que estará disponible el 14 de noviembre.

La primera entrega de la remasterización de Age of Empires: Definitive Edition, a su vez, ha introducido el juego cruzado entre Steam y Xbox.

El 'shooter' multijugador Playerunknown's Battlegrounds tendrá una cuarta temporada que llegará el 27 de agosto. Xbox ha anunciado que permitirá por primera vez el juego cruzado entre ordenador y consola.

Borderlands 3 llegará a la consola Xbox One el próximo 13 de septiembre, y la compañía ha compartido nuevos jefes finales a los que habrá que enfrentarse. El título de terror Blair Witch llegará el 30 de agosto.

Otro de los videojuegos de producción propia más destacados ha sido Gears of Wars 5, la nueva entrega de la saga de ciencia ficción exclusiva de Xbox, que en Inside Xbox ha recibido un nuevo modo inédito.

Gears 5, la quinta entrega de la saga de acción en primera persona Gears of Wars, que llegará este 2019, ha recibido su primer tráiler para el modo horda, mostrando a los distintos guerreros y sus características, de una de ellas invisible, así como los vínculos entre el equipo. También incluye un crossover que permite jugar como los soldados de Halo Reach.

NOVEDADES DE DESTINY 2 Y GREEDFALL

Xbox ha mostrado novedades DE GreedFall, un nuevo videojuego con una narrativa basada en las decisiones que toma el jugador y en el que este se pone en la piel de un diplomático de la época de los conquistadores que llega a una nueva isla poblada de locales hostiles que protegen su pueblo.

The Surge 2 es un título ambientado en la ciudad fantasma de Jericó, poblada de criaturas monstruosas y parcialmente robóticas, y que aporta luchas y ejecuciones ultraviolentas con una amplia gama de armas de corto rango como lanzas. Estará disponible el 24 de septiembre en Europa.

La expansión Destiny 2 Shadowkeep ha recibido también novedades sobre su sistema de combate, que permite acabar con los enemigos con una floritura, así como nuevas armaduras y posibilidades de personalización de los guerreros. Estará disponible el 1 de octubre. Metro Exodus también ha recibido una nueva expansión, The Two Colonnels, que llegará el 20 de agosto.