WhatsApp: la novedad que permite ocultar la foto y la hora de conexión a contactos concretos

Lo que ha sorprendido a muchos de los usuarios de Whatsapp ha sido que algunos de ellos han visto como su cuenta quedaba suspendida temporalmente sin previo aviso. Como anunció la aplicación de Facebook en un comunicado, esto se debe a una restricción de uso en base a algunas aplicaciones desarrolladas por terceros y a las que la app de mensajería ha puesto coto, tal y como anuncia en un comunicado.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, amenazó la cuenta oficial.

A lo que se refiere con este mensaje la app es, concretamente, a aplicaciones alternativas como 'WhatsApp Plus' o 'GB WhatsApp', que se emplean como sustitutivo de la app original, pero que están desarrolladas por terceros y que se emplean, en su mayoría en dispositivos Android. “Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, advierte la compañía.