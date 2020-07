Estos son los 5 videojuegos más vendidos de la historia

Después del éxito del juego de Naughty Dog exclusivo de Sony, The Last Of Us Parte II, vendiendo más de 4 millones de copias en los dos primeros días, a punto de llegar a las 10 unidades en julio, y favorito a ganar el premio a juego del año, llegó la Play Station 4 superando los 110 millones de consolas vendidas. Todo un récord en el mundo de los videojuegos.

Por ello, esta es la lista de los 5 videojuegos más vendidos de la historia sumando todas las plataformas en las que están disponibles.

1. Minceraft- 200 millones

El juego de Mojang Studios se lanzó en 2011 para ordenador, aunque pronto fue lanzado en el resto de consolas, convirtiéndose en un multiplataforma. En 2020 ha superado las 200 millones de unidades vendidas y Microsoft sigue actualizando. Un título famoso por sus simples gráficos, sus cubitos, supervivencia, capacidad creativa para hacer creaciones espectaculares, o modos de juego infinitos.

2. Grand Thef Auto V- 130 millones

El conocido como GTA V se ha convertido en una referencia y leyenda en el mundo de los videojuegos. Supera las 130 millones de unidades vendidas, y solo en 2020 ha llegado a vender 15 millones. Rockstar lanzó este título en 2013 para la Play Station 3 y Xbox 360, siete años después, GTA V también ha sido puesto a la venta en Play Station 4, Xbox One y Nintendo Switch, y próximamente en Play Station 5 y Xbox Series X.

3. Tetris EA- 100 millones

Aunque el mítico juego de Tetris pertenece a Nintendo, la desarrolladora EA lanzó exclusivo para móviles Tetris EA, el juego más vendido de la historia en teléfonos móviles con más de 100 millones de copias. Salió a la venta en 2006, y EA Mobile decidió retirarlo del mercado tanto de IOS como de Android el 21 de abril de 2020, por lo que ya no lo podrás encontrar en la tienda.

4. Wii Sports- 82 millones

Wii Sports es el único juego exclusivo de Nintendo de la lista. Salió a la venta únicamente para la Wii en 2006 y ha alcanzado los 82,9 millones de copias vendidas. Una forma fácil y divertida de hacer “deporte” de forma virtual con tus amigos o familia que tuvo mucho éxito.

5. PlayerUnknown's Battlegrounds- 60 millones

El PUGB fue el videojuego que dio inicio a la fiebre de los Battle Royal en el año 2017. Aunque en 2020 ha sido superado en jugadores por su gran competidor Fortnite, PUGB ha superado las 60 millones de unidades vendidas y más de 100 millones de jugadores.

Como menciones especiales, cabe destacar el Super Mario Bros de Nintendo lanzado en 1985 para la NES y la Game Boy Advanced que alcanzó los 48,24 millones de unidades vendidas. Casi 20 años después salió a la venta el New Super Mario Bros para la Nintendo DS. Solo un millón por debajo de él, se encuentra el Pokemon Rojo, Verde, Azul y Amarillo de 1996 para la Game Boy, que además consiguió entrar en el Libro Guiness de los Records a Mejor juego de rol vendido para Game Boy y Mejor juego vendido del género RPG de todos los tiempos.