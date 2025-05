¿Es útil el DNI digital? Pocas descargas en el primer mes de uso

Con algo más de 100.000 descargas la aplicación MiDNI lleva un mes y medio en marcha y ha suscitado más quejas que alabanzas entre los usuarios. Es el primer paso para nuestra futura identidad digital, pero según los expertos consultados por COPE esta aplicación de la Policía Nacional es mejorable y aún estamos por detrás de los usos que ofrecen otros países europeos.

Desde el pasado 2 de abril y por medio de un código QR, el DNI digital nos permite acreditar la mayoría de edad o identificarnos para votar, recoger paquetes o acceder a un espectáculo. También sirve para hacer gestiones bancarias presenciales o para registrarnos a nuestra llegada a un hotel. No puede ser utilizado, en cambio, ni para viajar ni, de momento, tampoco para hacer trámites online, algo para lo que tendremos que esperar aún un año.

Descargas limitadas en las 6 primeras semanas en vigor

“Que haya habido algo más de 100.000 descargas hasta el momento es poco. Lejos de ser masiva como hizo prever el interés con su lanzamiento, la adopción está siendo bastante ligera por el momento. Es el primer paso hacia la consolidación de la identidad digital, pero no es una aplicación muy intuitiva. Sí es seguro porque el QR que mostramos dura un minuto y ni puede ser capturado ni pueden hacerse copias de él. Esto brinda garantías de que no se use con fines maliciosos” explica en COPE Ramón Rico Gómez, Cibersecurity Operation Manager de Logicalis.

Lo que más echa para atrás a los potenciales usuarios del DNI digital es el proceso habilitado por la Policía Nacional para poderlo usar en el móvil. Y es que sin un lector y un DNI electrónico con las claves en vigor tendremos que acudir a un Puesto de Actualización de Documentación (PAD) de la Policía o una de sus Unidades de Documentación para activar y registrar nuestra identidad digital.

“Yo por ahora prefiero funcionar con el DNI físico y no planeo llevarlo en el móvil. Soy abogado y para mi profesión lo que sí me resulta muy útil es el certificado digital. Tener que ir a la máquina para hacer el DNI digital a introducir tus datos no me compensa, no me planteo hacerlo” explica en COPE Eduardo Paesa.

Es un proceso que sí ha hecho ya Verónica Gómez, de 48 años, quien ya dispone del DNI digital en su teléfono: “probé a ver si funcionaba y lo pude enganchar con el móvil, aunque tuve que volver a la máquina en la comisaría a por la contraseña” mientras que Mayte Sanz, de 62 años, sigue esperando a que su hijo le descargue la aplicación “porque me ha dicho que el proceso no es nada fácil”.

¿Cómo obtener el DNI digital?

Necesitaremos tener un DNI en vigor y un teléfono móvil que nos servirán para registramos y también para descargar la aplicación.

El primer paso es registrarnos. Si tenemos un DNI electrónico con las claves (certificados electrónicos) activas lo podremos hacer por Internet entrando en www.midni.gob.es. Obtendremos un código por SMS que nos permitirá registrar nuestro móvil y asociarlo a nuestra identidad. En otro caso, deberemos acudir presencialmente a las dependencias habilitadas para este trámite por parte de la Policía Nacional.

Lo siguiente es descargar la aplicación disponible en Google Play o en App Store y después introducimos los datos de activación que la app nos va pidiendo. Tendremos que poner una contraseña o bien optar por algún mecanismo biométrico de seguridad como la imagen facial o la huella digital. Recibiremos un SMS con un código de verificación y una vez introducido la App queda activada y ya podemos ir al botón “Ir a mi DNI”.

¿Qué datos muestra el DNI digital?

Para poder hacer uso de esta herramienta, entramos en la app y la desbloqueamos con la contraseña o por biometría y vamos a “Mostrar tu DNI”. Tendremos 3 opciones a nuestra disposición y con ello la Policía Nacional nos generará el código QR correspondiente:

1.DNI edad, cuando lo que buscamos es acreditar que somos mayores de edad. Incluye la edad y una foto.

2.-DNI simple, si lo que queremos es enseñar nuestro nombre completo, foto, fecha de nacimiento, sexo y validez del documento.

3.-DNI completo, compartiremos todos los datos de nuestro DNI.

En el momento de usarla y elegir una de estas opciones, la app realiza una conexión con los servidores de la Policía Nacional para verificar los datos del DNI del ciudadano. Se devuelven firmados con ese código QR generado por la Policía y tienen una validez por un tiempo muy limitado. Los datos no quedan almacenados en el dispositivo lo que evita la falsificación y manipulación. Pueden ser escaneados por cualquier otro dispositivo en el que haya sido instalada la aplicación MiDNI.

“Por precaución si te roban el móvil conviene acceder a la página web disponible desde la que se hace la descarga y revocar el uso de nuestro DNI digital. Si cambias de móvil deberás asociar tu DNI al nuevo número de móvil siguiendo los mismos pasos que la primera vez que realizaste el registro. También tienes que tener en cuenta que el DNI digital caduca el mismo día en el que caduca tu DNI físico y que deberás activarlo de nuevo cuando renueves tu documento caducado”, recomienda Rico.

Cuidado con las apps no oficiales

Entre los problemas ligados al uso de esta aplicación, tanto los expertos como los usuarios apuntan a la existencia de otras apps con un nombre y una apariencia muy similares a la oficial: “la que debemos descargar de las tiendas de Google o Apple es MiDNI y tiene un fondo azul marino y en la parte de abajo las banderas de la Unión Europea y de España”.

Considera Rico que esto pudo evitarse mediante un correcto posicionamiento de la app oficial antes de lanzarla de forma que figurara en el primer puesto en las búsquedas: “es algo por lo que se debió apostar y no se hizo. Actualmente ya sí encabeza el listado tanto por número de descargas como de reseñas”.

En las reseñas que los usuarios han dejado hasta el momento hay el doble de comentarios negativos que positivos. Critican que solo se pueda vincular a un móvil, que no te permita registrarte con un certificado digital, la dificultad de registro, lamentan el que solo pueda usarse con conexión a Internet y cuestionan que sea práctica y útil. Otros consideran, en cambio, un acierto el tener esta nueva vía para identificarse de forma presencial y no han tenido tantos problemas para poderlo instalar y usar.