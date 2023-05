Unicef necesita duplicar el progreso de últimos 50 años para lograr objetivos

El director de innovación de la agencia de la ONU para la infancia Unicef, Thomas Davin, ha advertido este viernes de la necesidad de esa organización de duplicar el progreso obtenido en los últimos 50 años para lograr sus objetivos, incluido frente al reto del cambio climático.

Davin ha hecho esta reflexión en el centro de congresos Palexco de A Coruña, donde se celebra Ecosystems2030, una reunión sobre tecnología e innovación que celebra su tercera edición, la segunda consecutiva en esa ciudad.

En su intervención ha indicado las metas de "desarrollo sostenible e inclusión" de Unicef, y ha advertido: "No hemos alcanzado ninguno de los objetivos y no lo conseguiremos si no aceleramos. Deberíamos multiplicar el progreso en los últimos 50 años por dos para lograrlo".

Unicef tiene una "obsesión por la escala" ya que creen que solo pueden cambiar el mundo para niños y niñas si encuentran "una solución que cambie el mundo", ha subrayado.

Entre sus prioridades figuran la educación vinculada a la "conectividad", que todas las escuelas del mundo tengan internet, una red que actualmente no llega a 3.000 millones de personas.

"La tecnología puede cambiar el papel del mundo", ha continuado, aunque ha abogado porque sean de código abierto", sin derechos de autor, con el fin de que puedan "expandirse" y alcanzar el mayor número de beneficiarios.

Ha advertido igualmente de los problema de acceso al agua y de salud mental de niños y jóvenes que requieren soluciones y que figuran también entre las prioridades de ese fondo de Naciones Unidas para la infancia.

Davin ha pedido en su intervención más aportaciones a los programas de Unicef con el fin de aliviar y mejorar los problemas de la infancia en el mundo actual, donde hay unos mil millones de niños y niñas en situación de pobreza y riesgo extremo, incluido por las consecuencia del cambio climático.