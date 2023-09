Tim Cook, CEO de Apple, visita Madrid en pleno lanzamiento de la nueva versión del iPhone

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, ha visitado este sábado Madrid, por sorpresa. Pocas horas antes presentaba en Nueva York la nueva versión del móvil de la empresa tecnológica que salía este viernes a la venta.

Loved celebrating our incredible new lineup of products today at Apple Fifth Avenue. Around the world, the all-new iPhone 15 family, first carbon-neutral models of Apple Watch, and the latest AirPods are here, and they’ve never been more essential! pic.twitter.com/XNRotJdsb6