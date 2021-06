Tetris: ¿se programó el juego más famoso del mundo en una sola tarde?

¿Tenías el Tetris en PC o eras de los afortunados que tenía la Game Boy? ¿Eras de los que no podía parar de jugar y encadenaba una partida con otra? Seguro que recuerdas su música, sus colores y las interminables horas que pasabas intentando encajar sus piezas para evitar que llegaran a acumularse en la parte superior de la pantalla.

El videojuego, que encandiló a miles de generaciones y continúa haciéndolo, ha llegado incluso al espacio. En 1993 Aleksander A. Serebrov, viajó a la Estación espacial MIR junto con su Game Boy y su Tetris.









… CREADO EN UNA SOLA TARDE

Un 6 mayo de 1984, Alekséi Pázhitnov inventaba en Rusia uno de los videojuegos más famosos de la historia: el Tetris.

Para su creación se inspiró en un juego de Pentaminós que había comprado anteriormente. Este videojuego de lógica deriva del prefijo numérico griego tetra (todas las piezas del juego, conocidas como Tetrominós contienen cuatro segmentos) y del tenis, el deporte favorito de su creador.

Join us in wishing a very Happy 66th Birthday to Alexey Pajitnov, creator of Tetris!



Born April 16, 1955 ?? ?? pic.twitter.com/R22petB1dn — Tetris (@Tetris_Official) April 16, 2021





Pázhitnov programó una versión de su juego en un Electrónika 60, según cuenta la leyendaen una sola tarde. Aunque lo realmente complicado fue llegar a la idea original del juego, no a la programación en sí misma.

Antes de que el título fuese distribuido tenía que pasar por la regulación de una institución denominada "Elorg", por lo que su creador no ganó ni un solo centavo hasta 10 años después, cuando la Unión Soviética lo comercializó en EEUU.

TETRIS EN CASI TODOS LOS DISPOSITIVOS

El juego (o una de sus muchas variantes) está disponible para casi cada consola de videojuegos y sistemas operativos de PC, así como en calculadoras, teléfonos móviles, reproductores multimedia portátiles, PDAs, reproductores de música en red e incluso como huevo de pascua (virtual) en productos no mediáticos como los osciloscopios.









Tetris se mantiene como uno de los pocos juegos que podemos disfrutar en todas las plataformas independientemente de la época, llegando a alcanzar la asombrosa cifra de 65 versiones distintas en sus más de 37 años.

UNO DE LOS JUEGOS MÁS POPULARES DE LA HISTORIA

Diferentes versiones de Tetris se habían vendido para una amplia gama de plataformas durante los años 80, pero Nintendo logró su licencia y fue el juego que acompañó a la Game Boy, la novedosa consola portátil que se lanzó en 1989. Esta combinación hizo que se popularizara tanto el juego, como la consola por todo el mundo.





La edición número 100 del Electronic Gaming Monthly otorgó a Tetris el número 1 en el ranking de "Mejores juegos de todos los tiempos". En 2007, Tetris ocupó el segundo lugar en los «100 mejores videojuegos de todos los tiempos» para IGN.

El Tetris ha sido uno de los videojuegos más versionados y es, junto a las Torres de Hanói, el predilecto por los programadores noveles de juegos.

COLORES DE LOS TETRIMINOS

Los colores de las piezas no han sido siempre los mismos. En el Tetris original las piezas eran roja (I), blanca (J), magenta (L), azul (O), verde (S), marrón (T) y cyan (Z).

Con la llegada del Microsoft Tetris, la deseada I del juego siguió siendo roja pero el resto de colores de las piezas cambió, y siguió modificándose hasta la actualidad. Dependiendo de la edad y de la versión, cada uno recuerda un color.



EFECTOS POSITIVOS DEL TETRIS

De acuerdo con el Dr. Richard Haier, jugar al Tetris de forma prolongada puede llevar a una actividad cerebral más eficiente durante el juego.

Aseguran los expertos que jugar al Tetris de forma moderada y sin abusar, incrementa las funciones cognitivas tales como «pensamiento crítico, razonamiento, procesamiento del lenguaje» y aumenta también el espesor de la corteza cerebral.

En enero de 2009, un grupo de investigación de la Universidad de Oxford comprobó que en voluntarios sanos, jugar al Tetris poco después de ver material traumático, reducía el número de flashbacks que esas escenas provocaban a la semana posterior. Creen que el juego puede interrumpir estos recuerdos angustiantes, aunque advirtieron que estos resultados eran preliminares.

Según un estudio canadiense de 2013, jugar al Tetris también ayuda a los adolescentes con ambliopía (ojo perezoso u ojo vago); es mejor que tapar con un parche el ojo sano de la persona que lo padece para entrenar su ojo más débil, y mucho más divertido.

Los expertos aseguran que jugar a este divertido rompecabezas elimina los antojos de picar entre horas, aunque por otro lado se ha detectado un descenso en la predisposición a realizar ejercicio.

Si eres jugador empedernido de Tetris puedes sufrir el llamado Efecto Tetris, es decir, que imagines combinaciones de Tetris de forma involuntaria aun cuando no estés jugando.

MÚSICA

La banda sonora de la segunda edición (versión 1.1) del Tetris para Game Boy se convirtió en una de las más conocidas, hasta tal punto que el nivel 20 en Tetris DS está basado en la versión original de la versión de la Game Boy. Esta es un arreglo instrumental de la canción popular rusa llamada «Korobeiniki», que ha sido interpretada por diferentes bandas.









La canción C en la versión de la Game Boy es un arreglo de Bach sobre las Suites francesas. Una de las canciones en la versión de la NES es «Dance of the Sugar Plum Fairy», de El Cascanueces, compuesto por Chaiikovsky. Así como una canción de las versiones de la BPS y Tengen es «Kalinka», la famosa canción rusa.





En Just Dance 2015 es una de las canciones que puedes elegir para bailar.

