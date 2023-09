Snapchat advertirá a los menores sobre el riesgo de añadir contactos sospechosos

MADRID, 7 (Portaltic/EP)

Snap ha anunciado nuevas medidas para proteger a los menores en el uso de la plataforma Snapchat, como la de un sistema de advertencias que les informará sobre los riesgos a los que se exponen en caso de añadir contactos sospechosos, que no tienen en común con otros de sus amigos o conocidos.

La compañía ha insistido en que tiene como prioridad ofrecer una experiencia segura y positiva para su comunidad, centrando el foco de la privacidad en los jóvenes de entre 13 y 17 años, según una nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que busca ayudarles a comunicarse con personas que realmente conocen para garantizar que el contenido al que acceden en la red social sea informativo, divertido y apropiado para su edad.

Por ello, ha presentado una serie de medidas, que se implementarán en las próximas semanas, destinadas a proteger a los adolescentes de ser contactados por pesonas que no conocen en la vida real, ofrecer una experiencia más apropiada para su edad y tomar medidas contra las cuentas que puedan star intentando promover contenido dañino. Eso, con un nuevo sistema y tecnologías de detección.

La plataforma ha dicho que, debido a que los adolescentes utilizan contenido personal para comunicarse con sus amistades, como imágenes o textos, ha incluido un sistema de seguridad que exige a usuarios de entre 13 y 17 años que sean amigos de Snapchat o contactos de la agenda telefónica de otro usuario antes de que puedan comenzar a comunicarse entre ellos.

De este modo, la aplicación enviará a partir de ahora una notificación al menor si añade a alguien con quien no comparte amistades o que no tiene guardado en los contactos de su agenda. En este mensaje, Snapchat le insta a considerar si quiere conversar con ese usuario y a no conectarse si no es alguien en quien confía.

Por otra parte, Snap ha recordado que la aplicación ahora pide que estos usuarios tengan varios amigos en común con otro usuario antes de que pueda aparecer en los resultados de búsqueda. Con estos cambios, sin embargo, exigirá una cantidad mayor de amigos en común según el número de contactos que tenga, a fin de limitar la interacción de los adolescentes con personas extrañas.

Asimismo, la red social ha comentado el reciente lanzamiento del sistema de respuesta a cuentas que promuevan contenido inapropiado, con el que Snapchat lo elimina inmediatamente si la comunidad lo denuncia o lo detecta de forma proactiva.

Finalmente, la plataforma ha recordado que prohíbe el contenido ilegal y dañino, como la pornografía o la desinformación, y que en caso de localizar cuentas involucradas en este tipo de actividades se bloquean inmediatemente y se puede denunciar al propietario ante las autoridades.