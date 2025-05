El pago inesperado que podría llegar a tu cuenta si has usado la app de Amazon desde 2018: miles de usuarios afectados

Publicado el 22 may 2025, 18:31

Amazon es una empresa multinacional tecnológica y una de la mayores tiendas online del mundo, especializada en comercio electrónico. La empresa fundada en 1994 por el magnate Jess Bezos, que en su día comenzó como una librería, facturó 637, 959 millones de dólares en 2024, incrementando un 10,99% la facturación respecto al año anterior. La firma con sede en Seattle ha dado un impulso sin vuelta atrás al consumo electrónico, pero también ha sido determinante en la llamada nube de Internet, la posibilidad de almacenar contenidos online.

Amazon se ha posicionado como el "lugar de las marcas", en donde el comprador digital puede buscar y conocer todo tipo de marcas, desde las más famosas, hasta marcas que representan novedades de productos y servicios. Cuando Bezos convirtió a Amazon en una tienda generalista, aplicó el principio que durante siglos había hecho famosos a los almacenes Harrod’s en Londres: se podía comprar desde un alfiler a un elefante.

Paquetes de Amazon

Recientemente, la compañía estadounidense de asesoría financiera, software y media bursátil Bloomberg L.P., ha emitido un análisis en el que ha descubierto que Amazon está realizando reembolsos a clientes que habían devuelto productos, pero que no llegaron a recibir su dinero de vuelta en su día, y algunos de estos casos corresponden a devoluciones realizadas en el año 2018.

"Tras una reciente revisión interna, identificamos un subconjunto muy pequeño de devoluciones que no se habían resuelto porque no podíamos verificar que se nos había devuelto el artículo correcto" explicó la compañía, y debido a que no lograron esclarecer la situación "hemos decidido realizar reembolsos completos para estas devoluciones".

Son varios los usuarios de la empresa de paquetería que han publicado en sus redes sociales, principalmente en X (conocido antiguamente como Twitter) o LinkedIn, corroborando lo mencionado con anterioridad, que Amazon les ha devuelto el dinero de productos que devolvieron hace ya varios años como es el caso de la persona que mostramos a continuación.

Hay otros compradores que incluso se han llegado a extrañar de que la compañía estadounidense les devolviese el dinero que les cobró en impuestos, ya que como dice este cliente "yo no pedí el reembolso ni me hubiera enterado jamás de que me cobraron extra". Otros en cambio, dicen haber recibido reembolsos por productos que nunca llegaron a devolver.

Esto no se trata exactamente de una acción voluntaria por parte de buena voluntad, sino que Amazon se enfrenta a una demanda colectiva, debido a la presentada por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos en 2023 en la que acusó a la multinacional norteamericana de "poder monopolístico" para evitar que los vendedores de su plataforma vendieran sus productos más baratos fuer a de Amazon o el marcado por los productos propios del marketplace, entre otras prácticas.

"Las acciones de Amazon le permitieron evitar que sus rivales y vendedores bajaran los precios, perjudica a la calidad para los compradores, supuso pagos excesivos a los vendedores, sofocó la innovación y evitó que sus rivales competieran en condiciones justas contra ellos", señaló la agencia del gobierno estadounidense en un comunicado