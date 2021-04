Nintendo presenta los 21 juegos indie que llegarán a Switch en los próximos meses

MADRID, 15 (Portaltic/EP)

Nintendo ha compartido los 21 títulos de desarrolladores independientes que llegarán próximamente a Nintendo Switch, incluidos tres que que están disponibles desde este miércoles: The Longing, FEZ y There is No Game: Wrong Dimension.

La compañía tecnológica ha celebrado este miércoles nueva presentación Indie World, su evento dedicado a las novedades para Nintendo Switch procedentes de estudio de desarrollo independientes, como ha informado en un comunicado.

Se trata de una lista de 21 títulos que reúnen una variedad de géneros como el arcade, la narrativa procedural, de lucha, de acción o la simulación deportiva. Tres de ellos, The Longing (de Studio Seufz), FEZ (de Polytron) y There is No Game: Wrong Dimension (de Draw Me A Pixel) ya están disponibles para la videoconsola de Nintendo.

Entre los juegos incluidos en la presentación están Road 96, un título narrativo de tipo procedural de los desarrolladores DigixArt, en el que las elecciones de los jugadores determinan el devenir de la historia; y OXENFREE II: Lost Signals, secuela directa del juego de corte sobrenatural de Night School Studio.

Por su parte, OlliOlli World es el nuevo juego de skate y acción de Roll7, creadores de la franquicia OlliOlli; y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge es un juego de lucha de desplazamiento lateral inspirado en el aspecto que lucían las legendarias tortugas en 1987.

La lista de completa con Hindsight (2021) y Last Stop (julio 2021), ambos de Annapurna Interactive; Aerial_Knight's Never Yield (19 de mayo), de Aerial_Knight; Aztech Forgotten Gods (otoño 2021), de Lienzo; Cris Tales (20 de julio), de Dreams Uncorporated y SYCK; GetsuFuma-Den: Undying Moon (2022), de Konami Digital Entertainment y GuruGuru; Beasts of Maravilla Island (junio 2021), de Banana Bird Studios, LLC; Skul: The Hero Slayer (verano 2021), de SouthPAW Games; art of rally (verano 2021), de Funselektor Labs Inc.; KeyWe (agosto 2021), de Stonewheat & Sons; ENDER LILIES: Quietus of the Knights (22 de junio), de Adglobe; Weaving Tides (mayo 2021), de Follow the Feathers; Labyrinth City: Pierre the Maze Detective (primavera 2021), de Darjeeling; y The House of the Dead: Remake (2021), de MegaPixel Studio.