Muere el inventor del 'copiar y pegar'

La era del desarrollo de los primeros ordenadores personales no trató solamente de hacerlas accesibles al público general, sino también de conseguir que fueran útiles en contextos cotidianos para aquellos que no supieran demasiado de informática. En este sentido, el ingeniero Larry Tesler, fallecido este lunes, fue el responsable de una de las funciones más usadas por usuarios de todo el mundo. Hablamos de la posibilidad de copiar, cortar y pegar textos utilizando tan solo comandos de dos teclas: los famosos Ctrl + X, Ctrl + C, Ctrl + V.

Tesler se graduó como ingeniero por la Universidad de Stanford y durante su carrera trabajó para empresas como IBM o Apple. Antes estuvo en la plantilla de la compañía Xerox PARC, conocida por la invención de la interfaz basada en la flecha guiada por un ratón. Pero fue en la compañía fundada por Steve Jobs, en la que trabajó hasta 1997, donde Tesler desarrolló su contribución más mediática para el mundo de la informática, la posibilidad de transportar texto con solo pulsar unas pocas teclas, además de parte del famoso hardware de Apple. El ingeniero neoyorkino llegó a ser vicepresidente de AppleNet y el jefe del área científica de la empresa de la manzana mordida.

Tras dejar Apple, Tesler fundó la compañía Stagecast Software, que desarrolló varias aplicaciones que hicieron más accesibles los conceptos de programación para el público infantil. Después de esa etapa, pasó a trabajar para Amazon y Yahoo, y más adelante se dedicó a la consultoría.

Todavía hoy existen multitud de aplicaciones y herramientas de software que se han hecho más accesibles para todos gracias al trabajo de Larry Tesler. Como explica el portal especializado en tecnología Gizmodo, "Tesler es una de las principales razones por las que los ordenadores se mudaron de los centros de investigación a los hogares" de todo el mundo.