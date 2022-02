Cuidado si te llega este mensaje suplantando a Carrefour: la Guardia Civil avisa de una nueva estafa

La Guardia Civil ha advertido de una nueva estafa a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. De ello también se ha hecho eco la oficina de seguridad del Internauta. Se han detectado SMS fraudulentos (smishing) que suplantan a Carrefour cuyo objetivo es dirigir a la víctima a una página web falsa que simula ser la web legítima de esta empresa para robar datos personales y bancarios:

?#ALERTA? Detectados SMS fraudulentos (#smishing) que suplantan a Carrefour con el objetivo de dirigir a una web falsa para robar sus datos personales y bancarios. #NoPiques, algunos utilizan engaños sobre incidencias en la tarjeta PASS o la cuenta.https://t.co/N4uC2762qxpic.twitter.com/cInGnRazVc — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) February 1, 2022

"Notificación de Carrefour a partir de ahora, No se puede utilizar su Tarjeta Pass. Necesita activar el nuevo sistema de seguridad web".

"PassCarrefour. Después de la última compra no podrá utilizar su tarjetaPass, activa el sistema de seguridad 2022 inmediatamente".

"Carrefour ha introducido sus identificadores no válidos gracias por intentar de nuevo para bloquear su tarjeta pass".

Algunos de los SMS maliciosos tratan de engañar al usuario diciéndole que no podrán utilizar su tarjeta si no activan un nuevo sistema disponible. En otras variantes que identificaron, el mensaje alertaba al usuario de que después de su última compra, sería imposible que usasen su tarjeta PASS y le instan a activar el nuevo sistema de seguridad. Sin embargo, no se descarta que puedan seguir circulando otro tipo de mensajes con pretextos similares o distintos con el objetivo de que el usuario acceda al enlace fraudulento facilitado.





Es probable que algunos mensajes vengan identificados con el remitente de la propia entidad afectada, en este caso Carrefour, aunque existen otros casos en los que puede aparecer un número desconocido.

Esta oficina aconseja que, de haber accedido a ese enlace, se contacte lo antes posible con la entidad bancaria para trasladarles lo sucedido y suspender posibles transacciones que se hayan podido efectuar. Además, también se recomienda contactar con Carrefour a través de sus canales oficiales para notificar lo ocurrido y tratar de cancelar la tarjeta PASS para que no puedan realizar ningún tipo de acción con ella.

Sigue estos consejos para evitar caer en las estafas a traves de SMS o correos electrónicos

con ello posiblemente caigan más víctimas. Pero al pulsar sobre un enlace y dar nuestros datos bancarios los delincuentes se quedarán con ellos ya que no entraremos a la página oficial de nuestro banco y si a una muy parecida y elaborada por ellos. Esta última estafa se suma a una amplia lista de las que se producen a lo largo del mundo vía online. Muchas de las estafas solicitan un pago que a veces es irrisorio y mínimo,Pero al pulsar sobre un enlace y dar nuestros datos bancarios los delincuentes se quedarán con ellos ya que no entraremos a la página oficial de nuestro banco y si a una muy parecida y elaborada por ellos.









En ocasiones, sobre todo desde ordenadores, es más fácil caer en la trampa de los delincuentes y descargar un archivo e instalarlo en nuestro ordenador o smartphone. Nunca instales nada que no provenga de tiendas oficiales como App Store, Play Store o Microsoft Store. Una vez instalado el ‘malware’ podrás otorgar acceso remoto a todo el contenido de tu dispositivo.

Además, si recibes la llamada desde un número desconocido y con dígitos que sobrepasan lo normal no te fíes, en el caso de una llamada no la devuelvas. En el caso de los SMS haz lo mismo, muchas de estas estafas pueden darte de alta en servicios solo por el hecho de contestar. Para no caer en la trampa elimínalos de tu bandeja de entrada y no contestes en ningún caso.

