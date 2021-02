Sigue estos consejos para evitar caer en las estafas a traves de SMS o correos electrónicos

En las últimas semanas habrás leído noticias sobre las nuevas estafas a través de SMS o llamadas a tu smarpthone. Entre ellas la detectada por la Oficina de Seguridad del Internauta en la que los criminales se hacen pasar por empresas de mensajería como SEUR o Fedex para robar información bancaria a la víctima haciéndole creer que tiene un paquete en camino.

Estas nuevas formas de estafa no van dirigidas a personas mayores que tienen poco manejo con las tecnologías, sino que cada vez las técnicas de robos están siendo más sofisticadas y las víctimas más jóvenes. Ante la imposibilidad de saber si es una estafa o tener dudas, denuncia ante delitos telemáticos y pon siempre en beneficio de la duda cualquier correo electrónico, llamada o sms entrante.

LEE CON TRANQUILIDAD, PUEDE HABER PEQUEÑOS FALLOS

A pesar de que la redacciones de los SMS o los correos electrónicos puedan parecer oficiales o correctos, revisa, a veces se detectan pequeños errores de puntuación, faltas de ortografía o redacciones poco cuidadas en la mayoría de los casos por el uso de traductores automáticos. Si es un SMS comprueba el número desde el que es enviado, en el caso de un correo electrónico comprueba desde qué cuenta se ha enviado.

⚠#ALERTA ❗Detectada campaña de SMS suplantando al servicio @Correos Descarga una supuesta aplicación de seguimiento de envíos pero que realmente es maliciosa y descarga troyanos para robar datos bancarios. #NoPiques@osiseguridad �� #SeguridadInternethttps://t.co/1xrWU4EKfGpic.twitter.com/rOFRGffT3k — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) January 13, 2021

NUNCA DES TUS DATOS BANCARIOS

Muchas de las estafas solicitan un pago que a veces es irrisorio y mínimo, con ello posiblemente caigan más víctimas. Pero al pulsar sobre un enlace y dar nuestros datos bancarios los delincuentes se quedarán con ellos ya que no entraremos a la página oficial de nuestro banco y si a una muy parecida y elaborada por ellos.

Si has recibido anteriormente un enlace sospechoso a través de correo o SMS contacta lo más rápidamente con tu banco para informar de lo sucedido y dar de baja la cuenta o tarjeta robada.

NO INSTALES NADA QUE NO SEA OFICIAL

En ocasiones, sobretodo desde ordenadores, es más fácil caer en la trampa de los delincuentes y descargar un archivo e instalarlo en nuestro ordenador o smartphone. Nunca instales nada que no provenga de tiendas oficiales como App Store, Play Store o Microsoft Store. Una vez instalado el ‘malware’ podrás otorgar acceso remoto a todo el contenido de tu dispositivo.

En el caso que hayas instalado algún programa sospechoso anteriormente restaura de fábrica tu dispositivo para eliminar todo rastro de él.

NO RESPONDAS, ELIMINA Y ACTUALIZA

Si recibes la llamada desde un número desconocido y con dígitos que sobrepasan lo normal no te fíes, en el caso de una llamada no la devuelvas. En el caso de los SMS haz lo mismo, muchas de estas estafas pueden darte de alta en servicios solo por el hecho de contestar. Para no caer en la trampa elimínalos de tu bandeja de entrada y no contestes en ningún caso.

Por otro lado ten siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus de tu móvil u ordenador. Si ya dispones de antivirus revisa que esté activo.

A parte de las estafas directas sobre nosotros, también debes tener en cuenta tus contraseñas de las distintas cuentas y sitios web que guardamos en nuestro ordenador. Revísalas periódicamente y recuerda no repetir la misma en muchas cuentas, ya que facilita el trabajo a los delincuentes.

Por otro lado, la Policía Nacional a través de sus redes sociales detecta y denuncia las campañas actuales de ciberataque, deberás estar atento a las noticias y las redes para poder estar prevenidas de ellas.

