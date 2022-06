Medios sociales: La versión preliminar de TweetDeck introduce la búsqueda múltiple personalizada en tiempo real

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter prepara una nueva versión del servicio TweetDeck que contará con una búsqueda avanzada que permitirá realizar múltiples búsquedas personalizadas de forma paralela, una novedad que ya ha introducido en la versión preliminar que actualmente prueba con un grupo cerrado de usuarios.

La compañía tecnológica lleva meses probando, bajo invitación, el nuevo TweetDeck con un grupo de usuarios. Se trata una revisión de la actual herramienta de gestión de las cuentas y publicaciones de la red social, que además de mejorar el diseño incorporará funciones adicionales.

Una de esas funciones es la búsqueda personalizada múltiple, que la compañía ha compartido este miércoles a través de la red social, y se encuentra dentro de la búsqueda avanzada.

En concreto, desde Twitter explican que esta función permitirá ver de forma paralela y en tiempo real varias búsquedas personalizadas, que se basarán en las palabras clave que introduzca el usuario, que admitirán variaciones. También se podrán usar filtros para delimitar los resultados y guardarlos.

With advanced search in the TweetDeck Preview, you can view multiple custom searches side–by–side in real time.To get started, click "Add column" in the sidebar menu, choose "Search", add keywords into the search bar, select filters, and click the magnifying glass to save. pic.twitter.com/FPtz6Z8mgv ? TweetDeck (@TweetDeck) June 8, 2022

La semana pasada Twitter anunció el cierre de la aplicación para ordenadores Mac de TweetDeck, un movimiento con el que la empresa refuerza su intención de centrarse en la mejora y en la introducción de nuevas características para la herramienta de planificación de contenidos.

