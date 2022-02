Medios sociales: Twitter trabaja en nuevas opciones de velocidad para la reproducción de vídeos y tuits de voz

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter está probando nuevos formatos de velocidad para la reproducción de vídeos en la plataforma con el fin de ofrecer a los usuarios la opción de acelerar o ralentizar la visualización de contenidos y escuchar tuits de voz.

Con esta opción, que estará incluida dentro del propio vídeo o archivo de audio, en el menú de Configuración, se podrá reproducir un contenido en diferentes velocidades y cambiar el modo predeterminado de reproducción en 1.0x.

Así, será posible modificar este modo en el menú 'Playback Speed' ('velocidad de reproducción') y asignarle una velocidad menor o mayor, en un rango que va desde 0.25x, que es la mínima, hasta 0.5x, 0.75x, 1.0x, 1.25x, 1.5x, 1.75x y 2.0x, que figura como la aceleración máxima permitida.

Por el momento, esta herramienta que permite cambiar el ritmo tanto de vídeos como de tuits de voz solo está disponible para algunos usuarios de dispositivos Android y en la versión web de Twitter, según ha anunciado la compañía en el perfil Twitter Support de esta red social.

In 2x, 1x, 0.5x…now testing more options in playback speed for videos.Some of you on Android and web will have different sets of playback speeds to choose from so you can slow down or speed up videos and voice Tweets. pic.twitter.com/OfGPf4F6Og ? Twitter Support (@TwitterSupport) February 8, 2022

Esta no sería la única función en la que actualmente trabaja la red social, puesto que hace unos días la desarrolladora experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong anunció que había reconocido en el código de la aplicación la presencia de una numeración referente a la nueva función Twitter Articles.

Este código de servicio revela que los nuevos Articles serán un tipo de contenido de largo formato que los usuarios podrán crear sin límite de longitud, ya que ahora los tuits solo puedenincluir 280 caracteres.

Además, Twitter ampliará a todos los usuarios la prueba de los votos negativos, un botón de interacción que estará emparejado con el habitual 'Me gusta', con el que los usuarios pueden expresar el interés que tiene una respuesta determinada en una publicación.

Se trata de una prueba que comenzó en julio de 2021 para un grupo de usuarios de iOS y que la red social utiliza para conocer la información considerada relevante por los usuarios y mostrar más contenido que se ajuste a sus intereses.

