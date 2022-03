Medios sociales: Twitter ya tiene acceso desde la red Tor

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter ha lanzado una versión como servicio Tor Onion con la que los usuarios de la red social pueden acceder a esta red social desde países donde ha sido bloqueada, evitando la mismo tiempo el seguimiento.

Facebook, BBC, The New York times o Privacy Matters con algunas de las organizaciones que ya cuentan con una versión accesible a través de Tor, y utilizan esta red para proteger las rutas de tráfico y las conexiones.

Desde este martes, Twitter se ha unido a este listado con su propio servicio Tor Onion, como ha informado el ingeniero Alec Muffett, en Twitter, quien ha contribuido a su lanzamiento. En concreto, explica que con ello frecen "mayor privacidad, integridad, fiabilidad y 'desbloqueabilidad' para las personas de todo el mundo" que usen esta red social para comunicarse.

Detrás del anuncio hecho por Muffet se encuentra la intención de evitar un pico de carga, que hubiera ocurrido si se hubiera comunicado a través del perfil Twitter Safety, donde la compañía cuenta con 3,6 millones de seguidores.

This is possibly the most important and long–awaited tweet that I've ever composed.On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeEpic.twitter.com/AgEV4ZZt3k ? Alec Muffett (@AlecMuffett) March 8, 2022

Esta noticia llega unos días después de que la agencia reguladora de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor,bloqueara el acceso a las redes sociales Facebook y Twitter dentro de territorio ruso. El nuevo servicio en la red Tor permitirá a los usuarios sortear el bloqueo y seguir usando la plataforma para comunicarse.

