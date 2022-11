Medios sociales: Twitter no empezará a recuperar cuentas suspendidas permanentemente hasta dentro de varias semanas

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter restablecerá las cuentas que han sido suspendidas de forma permanente cuando tenga diseñado un proceso que permita hacerlo de forma clara, lo que no ocurrirá hasta dentro de varias semanas.

El actual director ejecutivo (CEO) y dueño de Twitter, Elon Musk, tiene entre sus primeras medidas el restablecimiento de las cuentas que han sido suspendidas permanentemente, una penalización que el magnate nunca ha compartido.

Una de esas cuentas es la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien la red social bloqueó el acceso después de la publicación de una serie de mensajes incendiarios durante el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero de 2021.

Musk ha confirmado que Twitter no permitirá a estas personas regresar a la red social hasta que "tenga un proceso claro para hacerlo", lo que llevará todavía "unas pocas semanas más", ha expresado en su perfil personal.

Actualmente, la compañía que lidera mantiene conversaciones con lideres de la sociedad civil para establecer una nueva hoja de ruta sobre la forma en que debe enfrentarse el odio y el acoso, así como ejecutarse las políticas que buscan mantener la integridad en un contexto electoral.

Este anuncio llega a una semana de que se celebren laselecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que se elegirá el 8 de noviembre a nuevos representantes del Senado y la Cámara de Representantes.

En este contexto, el responsable de Seguridad e Integridad, Yoel Roth, ha asegurado en el mismo hilo de conversación que están vigilando posibles intentos de "manipular las conversaciones" en torno a estos comicios.

Twitter will not allow anyone who was de–platformed for violating Twitter rules back on platform until we have a clear process for doing so, which will take at least a few more weeks ? Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

