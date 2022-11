Medios sociales: Twitter cancela su conferencia de desarrolladores Chirp

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter ha cancelado la celebración de su conferencia de desarrolladores, Chirp, debido a las novedades en que está actualmente trabajando tras la reciente adquisición de la empresa por parte del magnate Elon Musk.

Twitter celebró por primera vez su conferencia de desarrolladores en 2010, aunque de forma intermitente, con un nuevo intento en 2015 bajo el nombre de Twitter Flight, que también pausó hasta el nuevo anuncio de Chirp.

Esta nueva edición se iba a celebrar el 16 de noviembre, de forma presencial en San Francisco (California, Estados Unidos), y además de la conferencia inaugural, tenía organizados sesiones técnicas y encuentros con los equipos de desarrollo de la plataforma.

Sin embargo, Twitter ha preferido cancelar esta cita mientras trabaja “arduamente” para mejorar la plataforma, como ha comunicado este jueves a través de la red social. También ha compartido que “pronto” anunciarán los ganadores del reto Chirp Developer Challenge.

Musk cerró la adquisición de Twitter la pasada semana, ocupando desde ese momento el cargo de director ejectutivo de la compañía. Ya ha anunciado distintas medidas, como el incremento del precio de la suscripción Twitter Blue, a la que quedará vinculada la verifiaicón de la cuenta, o la recuperación de las cuentas suspendidas de forma permanente.

We’re currently hard at work to make Twitter better for everyone, including developers! We’ve decided to cancel the #Chirp developer conference while we build some things that we’re excited to share with you soon. ? Twitter Dev (@TwitterDev) November 2, 2022

