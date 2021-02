Lucenathor, ¿la fórmula definitiva para ganar dinero en Internet?

Internet es, desde hace años, todo un filón que explotar. Quizás las profesiones que más trascienden dentro del mundo online son las de “youtubers” o “influencers” que generan contenido y se han convertido en todo un escaparate para las marcas. Pero miles de emprendedores anónimos levantan cada día esa persiana virtual de negocios online que no tienen por qué bajar, pues las barreras temporales y espaciales no existen en la Red.

La pandemia está dejando claro que el cambio de modelo, si antes era beneficioso, ahora es obligatorio. El desplazamiento y la masificación de la que se nutren los centros comerciales de siempre no casan con el aislamiento al que nos insta el coronavirus. Por eso durante el confinamiento fueron miles los que se aventuraron a comenzar sus proyectos online, a la vez que se dispararon las ventas a través de Internet.

Pero, ¿cómo poner en marcha un negocio online con un conocimiento prácticamente nulo? El joven catalán afincado en Andorra Adrián Lucena pretende dar respuestas a esta pregunta desde Lucenathor App, una comunidad online que guía a los emprendedores en su proceso.

Ya avisa de que no se trata de un curso, sino de un grupo exclusivo al que expertos de diversas áreas proporciona contenido de mucha calidad, lo que les ahorra tiempo y dinero. Así lo explica Lucenathor en Instagram y en su web, pero también amplía información para Cadena COPE.

¿Cómo ayuda ComuniApp a desarrollar negocios en el mundo online?

Muy buenas a todos, muy contento por estar en este medio con vosotros, considero que el producto que hemos creado reúne todas las características para alguien que quiere empezar a nutrirse en todo lo relacionado al marketing online, es decir, no se trata de solo hablar de tiendas online o de influencer marketing como se acostumbra ver en los cursos que hay en la red, hablamos de un directorio con más de 15 modelos de monetización diferentes explicados para empezar a empaparse, entrevistas con emprendedores de éxito, productos que están funcionando en este mismo instante, artículos con un valor añadido brutal, +100h de grabación de contenido exclusivo... En la plataforma no te voy a dar todo masticado de la A a la Z para que sigas una linea recta como un Zombie, se ofrecen tips de gran valor, experiencias y consejos para que tú mismo aprendas a pescar, que aprendas a probar cual de todos es tu camino y a partir de ahí empieces a monetizar. Desde mi punto de vista de nada sirve darte un método de monetización que en 6 meses va a estar quemado, prefiero ofrecerte un abanico de posibilidades y tu pruebes y escojas la que mas te gusta.

¿A qué perfil se dirigen estos servicios? ¿Crees que una persona mayor de 50 años y con nula experiencia en el sector online puede tener éxito?

Toda persona dispuesta ha aprender y a crecer en este sector es bienvenida en nuestra familia: la edad no es una limitación. Nunca es tarde para iniciarse en el sector Online y en ninguno otro, el problema está en la mente de cada uno. Si tienes una actitud derrotista o eres una persona que piensa que ésto se trata de darle a 1 botón y empezar a generar ingresos hazme un favor y háztelo a ti también y nunca te unas a ninguna de nuestras formaciones, si al contrario eres una persona proactiva que entiende y comprende que esto no es cuestión de 2 días entonces no esperes más y toma acción.

¿Qué tipo de información es la más consumida en ComuniApp? ¿En qué negocios online están interesados sus miembros?

La sección que mas le llama la atención a nuestros miembros sin duda alguna es la sección de TOP5PRODUCTS, una sección donde cada semana se suben los 5 mejores productos ''winners'' del sector en una sesión de aproximadamente 20 minutos, no obstante algo que llama mucho la atención es cuando soltamos algún ''tip'' en forma de vídeo donde solucionamos algún problema concreto del sector. Por ejemplo, uno de los últimos explicamos como aumentar la conversión de ventas de una web en un 3% de forma contrastada lo cual causo un revuelo bastante importante. Me viene a la mente también un vídeo en el que explicábamos como acortar el Checkout ( el proceso de pago de un cliente) de 4 pasos a 1 paso , es decir el cliente ya no tenia que realizar 4 pasos a la hora de pagar sino 1 paso reduciendo así la sensación de fatiga y pereza precompra, con este consejo en particular logramos revivir tiendas online que no eran rentables a rentables en cuestión de horas.

ComuniApp utiliza una tecnología llamada PWA (progress web app). ¿En qué consiste y qué tiene de novedoso respecto a lo que ofrecen Android o iOS?

PWA es una tecnología que todavía mucha gente desconoce, digamos que aprovecha las mejores características del sistema web tradicional y las mejores ventajas de la tecnología APP como todos conocemos en nuestros Smartphones. Permite a nuestros usuarios tener una APP instalada en su móvil con contenido actualizado en real time, es decir, justo en el momento en que se sube contenido nuevo a la Comuniapp todos nuestros alumnos y clientes de manera isofacta lo tienen en su dispositivo, pudiendo disfrutarla desde su teléfono móvil hasta en su Smart TV.

Pertenecer a ComuniApp tiene un coste. Qué le dirías a aquellas personas que prefieren ahorrárselo y buscar información gratuita por su cuenta?

Considero que no es malo buscar información por internet. De hecho yo animo a hacerlo, lo que no puedo soportar es la gente que por no saber filtrar esa información y consumir lo primero que ve, al final despues de semanas no acaba obteniendo ningún resultado. La acción consecuente de no obtener ningún resultado es abandonar y seguir en la misma situación en la que lleva estancado mucho tiempo. Nosotros ofrecemos 2 tipos de formaciones: la Comuniapp que es un servicio de contenido con actualizaciones semanales que tiene un coste mensual inferior a lo que te costaría un menú en McDonald's y una formación premium presencial en nuestras oficinas con más de 10h presenciales.

¿En qué consiste esta formación premium?

Nuestra joyita de oro la llamamos, ofrecer todo nuestro conocimiento en 10h presenciales tú a tú en grupos reducidos de 5 personas máximo. Cada persona del grupo se lleva una tienda online réplica de las nuestras en la que se vende un producto de alta tendencia. Para entenderlo mejor, cada grupo funciona como una incubadora: se le entrega nuestra metodología de la A a la Z y se supervisa que cada miembro ejecute las estrategias tal y como hacemos nosotros. La gran particularidad es que son productos que se están vendiendo justo en el momento que se entregan a sus futuros propietarios así nos aseguramos que en el 99% de los casos los clientes acaben vendiendolos y facturando. No obstante este servicio no está al alcance de cualquiera, realizamos un análisis en cada uno de los clientes interesados y descartamos aquellos que no encajan. Generalmente, se descartan en este filtro a clientes potenciales con muy poco nivel o una actitud negativa. No buscamos inversores que tengan dinero, buscamos gente comprometida para poder llevar su nuevo negocio a la cima, mimándolo y cuidándolo como se merece, siempre bajo la premisa del esfuerzo y la constancia que se necesite, dedicándole las horas que éste necesita.

Viviendo en Andorra, cómo te ha afectado la polémica de las últimas semanas? ¿Se trata solo de pagar menos impuestos?

jajajajaja, es la décima vez que me lo preguntan esta semana, personalmente no me ha afectado en nada porque realmente es un discurso del que siempre se habla. Se ha incrementado estas semanas por el tema Rubius pero los que llevamos 3-4 años. allí lo acabamos normalizando. Yo siempre he viajado a Andorra mucho antes de venirme a vivir aquí, es un país que me encanta, lo llamo la urbanización premium de Europa y es así: gran calidad de vida, sistema sanitario bueno, seguridad exquisita, naturaleza por todas partes... Además se está creando un ecosistema de emprendedores que es brutal, le das una patada a una piedra y tienes una oportunidad de negocio que surge en una cafetería, en un bar, en una discoteca ... Para mi persona no es solo el pagar menos impuestos, entiendo que mucha gente se venga solo y únicamente por eso y opino que España debería evitar esta fuga de talento (no únicamente en el ''caso Andorra'') no soy la persona adecuada para preguntar que reforma debería hacer, lo que te puedo asegurar que la actitud de ''castigo'' en la que se está posicionando no va arreglar nada, necesitan introspección y buscar una solución para todos acorde a la situación.