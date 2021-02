Los 8 proyectos que participarán en PlayStation Talents Games Camp 2021

MADRID, 19 (Portaltic/EP)

Sony Interactive Entertainment (SIE España) ha desvelado los ocho nuevos proyectos que participarán en PlayStation Talents Games Camp de este año que, que les permitirá desarrollar sus videojuegos en las diferentes sedes que tiene el programa en España, desde este mismo mes.

Los estudios seleccionados contarán con la mentorización de la aceleradora de empresas Lanzadera, quien acompañará y asesorará a los equipos durante todas las fases, así como con el apoyo de Z by HP y Tangram Solutions, quienes proporcionan estaciones de trabajo profesionales de última generación, talleres, formación y acceso a equipos de captura de movimientos y expresiones faciales de Tangram en Madrid, como informan desde SIE España en un comunicado.

Gatera Studio (Barcelona) es una de las seis nuevas incorporaciones. Su proyecto es Antro, un juego de plataformas 'side-scroller' ambientado en un futuro distópico donde la contaminación ha hecho imposible la vida en la superficie de la Tierra, obligando a los humanos a vivir en ciudades subterráneas.

También se incorpora Fsix Games (Bilbao), con el ARPG de estilo 'cartoon' Rivalia:Dungeon Raiders, que lleva al jugador a Rivalia, un mundo fantástico en el que cuatro personajes forman un grupo para participar en combates a tiempo real en mazmorras, generadas de forma procedural.

Broken Bird Games (Las Palmas de Gran Canaria) desarrollará Luto, con el que el jugador se adentra en los horrores de la mente humana, siguiendo el viaje interior de una persona con ansiedad y depresión, creando una experiencia narrativa que intenta visibilizar y dar sentido a estos problemas humanos.

Por su parte, Tapioca Games (Madrid) trabajará en Welcome to Empyreum, un 'party game' que pondrá en el lugar de los empleados de un hotel a los jugadores (cooperativo de 1y4), donde tendrán que luchar por mantener el orden del hotel Empyreum.

Otro de los equipos que se incorpora es el de Chaotic Lab (Málaga), con System of souls, un videojuego de puzzles y acción que cuenta la historia de L-064N, un robot que deberá escapar del laboratorio donde acaba de despertar mientras descubre quién es realmente. Y Entaltlo Studios (Valencia) y su videojuego NeonHat de realidad virtual tipo arcade, donde el jugador surcará el cielo de una ciudad de estilo 'ciberpunk'.

Además, dos nuevos estudios se unen también al programa, asociados al PlayStation Talents Games Camp de Madrid: Moonatic Studio (Navarra), con One Last Breath, que propone una aventura de puzles donde el jugador encarnará a la propia naturaleza para devolver el equilibrio al mundo hostil donde se encuentra. Y The Not so Great Team (Ibiza), con Aurora's Journey and the Pitiful Lackey, un 'side-scroller-shooter' de aventuras en 3D que llevará al jugador de la mano de Aurora, la protagonista, en su viaje para encontrar a su padre siguiendo las pistas de su diario.